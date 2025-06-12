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    館長讚「廁所有門」、「橋好長」 慘遭中國網友打臉「井底之蛙」

    館長10日前往中國展開6天行程。（擷取自YouTube）

    館長10日前往中國展開6天行程。（擷取自YouTube）

    2025/06/12 12:18

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢，10日晚間順利抵達上海。他一下機就大讚浦東機場的廁所漂亮而且有門；昨（11）日他參觀南浦大橋時，又誇橋「超級無敵霹靂長」。而相關新聞下方，慘遭大量中國網友諷刺：「井底之蛙」、「台灣人都沒見過世面嗎？」

    館長10日前往中國展開6天行程，當日晚上抵達上海浦東機場後，就大讚機場環境，搭遊覽車到下榻飯店時，也是一路上看到出現什麼街景就稱讚什麼，直呼中國一線城市比台灣好太多，民進黨都在造謠抹黑中國。

    昨日館長參觀上海南浦大橋，不但誇橋「超級無敵霹靂長」，還稱讚橋會變色，很浪漫，「很美，我覺得台灣沒這麼大的橋，這個橋實在是誇張，我要把所有的、最漂亮的帶給大家。」

    不料被中媒報導後，不少中國網友諷刺：「論長度，這橋在國內排不進前十」、「歡迎劉姥姥」、「南浦大橋至於這麼驚訝嗎」、「喜歡他們這種沒有見過世面的樣子」、「小地方的人就是這樣」、「大驚小怪」。

    對於館長稱讚中國機場有廁所，中國網友更嘲諷：「台灣人這麼沒見過世面嗎」、「知道你要過來，門是剛剛裝的」、「井裡出來的四條腿的小東西」、「你們台北都是有門框是麼？」、「跳梁小丑長見識了吧」。

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