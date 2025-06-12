林岳龍被爆去年仍掛「王鴻薇辦公室主任」 罷團：不能打模糊仗切割

北市罷團「山除薇害」12日舉行「在地長輩同意罷免，山除薇害開啟拔樁第一槍!」活動，並到附近市場拜票，爭取支持。（記者張嘉明攝）

2025/06/12 12:18

〔記者甘孟霖／台北報導〕曾於多位國民黨民代辦公室擔任助理的林岳龍涉共諜案，前雇主、藍委王鴻薇則回應林已離職一年半；但網紅四叉貓指出，林岳龍去年6月至建中講評頭銜仍掛「王鴻薇立法委員辦公室主任」。對此，罷免王鴻薇團隊「山除薇害」卡蘿表示，王鴻薇長期造謠這也不意外，但也質疑兩人難道沒私交？離職不代表私下沒有資訊流通，完全不能打模糊仗這樣切割。

卡蘿表示，共產黨滲透一定有組織系統性，可以看到林岳龍在多個藍營民代辦公室都待過，呼籲檢調一定要嚴加查辦這件事，團隊非常擔心這是有系統性的長期計畫，要竊取國家機密安全等資料，林岳龍交保不代表沒有嫌疑，呼籲勿枉勿縱，針對藍綠都一樣。

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她也提及，王鴻薇迄今沒回應到底跟王滬寧密談什麼，跟共產黨走這麼近，如果王鴻薇真的如自稱的是被抹紅，更應該站出來跟大家說，到底談了什麼，不是從頭到尾都不直面媒體、選民，罷團會秉持反共、護台的理念繼續監督。

卡蘿也說，林岳龍10萬元交保不代表沒有嫌疑，交保金額是看其有沒有串證逃亡之虞，跟涉嫌的司法案件強度沒有絕對相關，立委辦公室主任是可以經委員授權調閱機密文件的，這件事情王鴻薇應該要回應，國民黨對於可能被滲透，也要好好處理，對人民交代。此外她也質疑，林岳龍就算已從辦公室離職，也不代表與王鴻薇沒有私交。

吳先生（中）12日出席「在地長輩同意罷免，山除薇害開啟拔樁第一槍!」活動。（記者張嘉明攝）

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