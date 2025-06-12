民進黨：鄭正鈐與共諜案林岳龍關係匪淺 配合中共抹黑台灣

民進黨發言人吳崢（右）、新竹市議員劉崇顯（左）今日舉行「共諜？詐團門神？官司纏身？鄭正鈐出來面對！」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/06/12 11:55

〔記者陳政宇／台北報導〕面臨罷免危機的國民黨新竹市立委鄭正鈐，近期爭議不斷。民進黨今（12日）指出，鄭正鈐曾赴中拜會中共政治局常委兼政協主席王滬寧，配合中共操作疑美論、抹黑台灣，更與涉入共諜案的藍營幕僚林岳龍關係匪淺，呼籲鄭不要再閃躲、並出面交代清楚。

民進黨中央黨部今天召開「共諜？詐團門神？官司纏身？鄭正鈐出來面對！」記者會，由發言人吳崢、新竹市議員劉崇顯出席說明，媒體關切黃國昌於新竹發起反罷免活動。

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吳崢盤點，鄭正鈐近來遭人檢舉違法濫用公務車，昨天也因為涉嫌散布不實訊息、造謠抹黑高端疫苗遭到傳喚。而近日社會矚目的國民黨林岳龍共諜案，林曾任職多位國民黨立委辦公室及並替其操盤經營網路，包括鄭正鈐、王鴻薇、許宇甄等人。爬梳林岳龍攻擊民進黨立委沈伯洋的最新貼文，鄭正鈐特地聲援留言、為共諜讚聲背書，但鄭至今仍未對該案表態、持續神隱。

吳崢續指，去年國民黨團總召傅崐萁率藍委赴中國，與中共統戰操盤手王滬寧會面，鄭正鈐更赫然在列。鄭更曾採用與中共一模一樣的論述，稱「台積電變美機電」來分化台美關係，根本是配合中共定調操作「疑美論」、攻擊台積電的在地協力者。

吳崢質疑，鄭正鈐是否在會見王滬寧後接到指令行事，亦或是由透過林岳龍配合中共論調抹黑台灣，鄭與中共的關係剪不斷、理還亂，應出來面對，向全民交代清楚。

劉崇顯表示，鄭正鈐在立法院是標準的「傅」隨組織，除了親中賣台毀憲亂政，還違法動員外籍人士反罷免，與暴力討債的放貸集團業者交好，更濫用公務車出入建商招待所等一連串爭議，至今不曾具體解釋，這樣遇事迴避檢驗的心態，令人遺憾。

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