譴責藍營提兩岸條例修法 經民連：迎合中國一中話術 罷免舔共立委

經民連舉行「罷免在台吳三桂，拒絕『內戰』死胡同」記者會。（記者廖振輝攝）

2025/06/12 11:57

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨立委陳永康日前提出「兩岸人民關係條例第二十九條修正草案」，在提案說明中稱「兩岸之間尚未在法理上終結1949年以來的內戰狀態」。台灣經濟民主連合今日協同罷免藍委團體、將軍丘衛邦以及台灣鷹爸徐柏岳召開記者會，譴責該提案迎合中國「兩岸同屬一個中國」話術，將台海關係定位為內戰關係，呼籲民眾罷免連署該法案的舔共立委。

國際援台 賴中強：舔共立委卻將台灣綁進中國內戰框架

台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強指出，面對國際社會轉向堅定挺台，嚇阻中國入侵台灣，中國除了重複「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉」的老調官宣外，並已透過本屆國會傅崐萁集團的影響力，在立法院推動各項媚共法案，其中影響最大的，就是「兩岸人民關係條例第29條修正草案」。

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賴中強說明，去年初中國利用海警船蓄意在金門附近海域製造緊張情勢，陳永康趁勢提出上述法案，不僅在條文上將禁限制水域的劃設權責由國防部移至海洋委員會，以淡化主權色彩，降低國防部在相關事務的決策地位，更利用中國和台灣水域治理的重疊爭議，偷渡呼應中國統戰訴求；在立法理由中稱「於兩岸之間尚未在法理上終結1949年以來的內戰狀態」，將台海關係定位為一個中國架構下的國共內戰關係，目的就是在中共武力威脅台灣時，阻止國際友盟對台灣的支持與援助。

更令人憂心的是，賴中強續指，條文規定「金門、東碇、烏坵、馬祖、亮島、東引地區周邊水域之司法行政事項及與大陸地區之協議事項，依本法第四條至第五條之二辦理。」故意排除第五條之三民主防衛條款之適用，意味外島可以不經嚴謹民主程序，直接與對岸進行政治協議，甚至談判內容牽涉主權爭議或國家自由民主憲政秩序重大改變時，也不會被視為違法。

賴中強質疑，該法案背後疑有中共介入，首先，去年2月以來，中國利用海警船蓄意在金門升高緊張情勢，為陳永康的提案舖陳出場背景；其次，傅崐萁訪中團去年4月26日出發的那天，陳永康在立院舉辦「台灣地區與大陸地區人民關係條例第29條修正草案」及「國家安全戰略法草案」立法公聽會，而其「內戰關係」說高度呼應中共對台統戰訴求。

南投才是台灣的內地 霸團籲罷免游顥

罷免國民黨立委游顥團體「去游除垢」領銜人林敬桐痛批，「兩岸人民關係條例第29條修正草案」明顯呼應中共「一個中國原則」，南投立委游顥竟然還連署。身為台灣人，南投人，中國不是台灣的內地，台海雙邊不是內戰關係，應罷免親中媚共立委游顥。

林敬桐揭露，游顥是被「中國評論通訊社」認證的「統派」洪秀柱子弟兵，於2024年3月接受採訪時，更直言國民黨不會因為黃復興黨部的轉型就變成了「國民黨」或是本土的「台灣國民黨」，中國國民黨依舊是中國國民黨，要向更多社會大眾尤其是年輕族群說明整體脈絡和一中「憲法」架構下的兩岸關係。

林敬桐批評，游顥不僅去年跟隨傅崐萁赴中拜見中共對台統戰負責人王滬寧，在地方上更跟隨黨意投票，積極推動統戰部工作重點包含，民族（中配六改四法案）、宗教、港澳台（澎湖）、僑務、非公經濟（茶、農）等領域。

罷團：讓黃建賓知道幫中國說話 就別想再代表我們

罷免藍委黃建賓團體「台東挫賓行動」副領銜人陳家彬質疑，「兩岸人民關係條例第29條修正案」要把台灣變成中國內戰的一方，讓中國可以在國際上大聲說「台灣是中國內政，別人不能管。」而台東選出來的立委黃建賓，竟然是這條法案的連署人。

陳家彬說明，這條法案不只在文字上模糊兩岸的主權界線，還把金門、馬祖等外島的水域處理權從國防部轉給海洋委員會，排除民主防衛條款，讓外島未來可以不經國會、不問人民，就跟中國談政治協議，「這不是在幫中國鋪路，那是什麼？」

陳強調，面對中國的經濟統戰、法律戰、認知戰，我們台灣人不能再天真，更不能再讓幫中國開後門的立委繼續留在國會裡，模糊主權，就是幫中國準備出兵的理由；淡化主權，只會帶來屈辱，不會換來安全，罷免這種立委，就是台東縣民的責任與義務。

台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強。（記者廖振輝攝）

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