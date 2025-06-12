身障停車制度失靈 林月琴偕障礙者促政府積極管理

民進黨立委林月琴（右一）與身障駕駛代表12日舉行「濫用合法，違規免罰？身障停車證制度失控，交通平權倒退中」記者會。（記者廖振輝攝）

2025/06/12 11:40

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委林月琴今與多位身心障礙駕駛人共同舉行記者會，指出身障停車制度失靈所造成的實際困境。林強調，根據「身心障礙者權益保障法」，設立身心障礙者停車識別證與專用車位的初衷，是為協助行動不便者在日常生活中能方便且安全的停車。然而，專用停車位稀缺，政府部門對車位的管理又普遍消極，加上違規樣態檢舉難以舉證，使得真正需要的身障駕駛人反而找不到車位。

林月琴指出，截至今年3月底，全國有效的身障停車識別證已高達42萬張；但根據交通部統計，全國僅設有約2萬7千格路外（非路邊）的公有身障專用停車位，等於平均約14張證才對應1格車位。林強調：「這不只是供需比例問題，政府對專用車位如果沒有積極管理，形同毀棄身障法交通平權的立法原意。」

請繼續往下閱讀...

林月琴說，許多公有停車場如休息站、風景區、捷運站、學校地下室等委外經營空間，卻缺乏統一管理標準，設備與警示規範不一。面對濫用識別證違規佔用的情況，地方政府常以「難以現場查證是否載有身障者」為由，不積極執法；委外業者也未落實查核義務，甚至要求身障檢舉者自行錄影取證，讓身障者面對衝突風險。種種消極作為，使違規濫用難以改善，真正需要的身障者反而無位可停。

林月琴提及，交通部與地方警察機關雖設有檢舉與裁罰機制，但衛福部的數據呈現，2022至2024年全國（不含新北與高雄獨立系統登載），因違規使用識別證而被註銷的數量每年平均僅約13件。另外，每年約有6到7萬張身障識別證逾期註銷，但因缺乏強制回收機制，導致過期證件仍可能被違法使用。

現行法規清楚規範，必須要有身障者本人在車上，才能使用專用車位。然而，身障王姓駕駛人表示：「13年前第一次抽到公有停車場就發現，多數身障車位都被正常人長期占用，幾乎都是拿家屬申請的證明，未搭載身障者也照停不誤，就連過期證繼續使用也時有所見。」他強調，這不是個案，是制度性失能。

身障劉姓駕駛人則提出六項制度改革建議，包括：提高罰鍰與設置道德講習，獎勵檢舉，區分自駕與家屬使用證件，定期換證並註銷違規者，以及在停車場加裝車位鎖與車牌辨識系統。

林月琴也提出四項具體改革建議，首先是全面檢討識別證核發制度，依使用申請類別區分識別管理，導入防偽機制或電子標籤設計，以及過期證件的管制；其次是委外管理責任明確化，交通部應修訂停車場委外管理規範，明訂業者對於身障車位管理責任，並定期評鑑；第三是裁罰查核與註銷制度健全化。最後則是社會溝通與交通平權教育。

林月琴強調：「一張停車證代表的不僅是便利，更是行動平權的象徵。但如果制度只開放申請卻不負責管理，那等同於讓真正需要幫助的人，再次被社會拒於門外。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法