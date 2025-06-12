預告掛回王鴻薇、王滬寧握手看板 「山除薇害」：不回應就再增加

罷團掛起王鴻薇、王滬寧握手看板，但遭檢舉拆除。（資料照）

2025/06/12 11:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕罷免國民黨立委王鴻薇團隊「山除薇害」，4月在松山區南京東路五段一棟老舊大樓外牆，掛出立法院國民黨團總召傅崐萁、王鴻薇及中國全國政協主席王滬寧握手看板，不過被檢舉而拆除。「山除薇害」今（12日）也預告，將會於中山、北松山重新掛回，王鴻薇不回應跟王滬寧談什麼，團隊就繼續加掛文宣。

「山除薇害」今前往松江市場掃街，偕同無任所大使劉柏君、地方長輩們開啟「拔樁第一槍」。「山除薇害」志工卡蘿說，團隊掛起看板要詢問王鴻薇、傅崐萁與王滬寧到底密談了什麼，但看板上週被迫拆除；她預告，團隊將重新在選區中掛起，王鴻薇不正面回答就增加一個文宣，請王務必要表態。

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她也說，罷免三階行動啟動後，團隊大量站路口，可以感覺到中間選民，甚至淺藍選民的表態越來越高，對於罷團抗中保台的理念表達支持，近期掃市場受到民眾的關懷，與三個月前大不相同，許多人都聲援；而近期，網紅館長到中國，被問說是哪國人都答不出來，前總統馬英九也還要再去中國，顯然國民黨並沒有正視民意，團隊將會加強論述，尤其對於選區的外省二、三代，持續宣講。

劉柏君今表示，本來今天很開心要掃市場，想不到昨天晚上一名攤商打電話給他的母親，要求罷團不准進入市場，這讓他感到很憤怒，這就像共產黨阻擋台灣進入聯合國；這次罷免看得很清楚，在自由民主法治之下，都會有這樣的手段，今天要是不關心政治，明天就會被政治逼迫，國民黨在罷免的時候都敢這樣了，萬一失敗的話一定會有更可怕的事情，呼籲民主社會應該公平競爭，靠論述來爭取認同。

劉柏君也喊話民眾黨立委林國成及其女民眾黨北市議員林珍羽，過去不管林國成到哪個黨派，在地都會有人支持，因為他們認定服務，請不要把兩代的耕耘賣給王鴻薇；他說，林珍羽在地服務也很好，未來也有機會選立委，為什麼現在要力挺王鴻薇？在場也有一名婦人表示，本來家裡是支持林國成、林珍羽，但看到他們挺王鴻薇，以後不想再支持。

劉柏君說，國民黨在台灣不是沒有票，但跟共產黨攪和在一起就不被台灣人接受，罷免團體都是老百姓，只希望能夠安居樂業，不要活在被共產黨併吞的危機當中，讓長輩都吃不好也睡不好。

在場一名吳姓民眾也說，王鴻薇很聰明，但是被立院國民黨團總召傅崐萁帶壞，跟著在立院胡搞，已經沒救了，一定被罷免。

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