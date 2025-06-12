「同意罷免嗎？」 南投人接民調電話詢問個資 縣選會：未委做民調

罷馬團隊3日送出補件的連署書，份數是補件目標的250%。（資料照，罷馬團體提供）

2025/06/12 11:26

〔記者陳鳳麗／南投報導〕投一選區有多名民眾接獲「民調」電話，詢問有無簽罷免馬文君連署書、是否會投票、學歷職業等個資，民眾擔心個資外洩，或被政府施壓、查水表，罷馬領銜人曾郁凱表示，縣選委會應說明有無委外民調，也提醒民眾拒答、拒透露個資，錄音、截圖存證。南投縣選委會說，該會未委做民調，選務保持中立。

南投第一選區罷免立委馬文君團隊領銜人曾郁凱指出，最近幾天有不少民眾告知接到民調電話，內容問得很細，包括有無簽連署書、會去投票，會投同意或不同意，比較讓人擔心的是，包括個人學歷、工作等個資都詢問，對方是什麼民調公司根本搞不清楚，探詢對方是縣選委會委託的嗎？對方也未說清楚。

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曾郁凱表示，根據選罷法規定，查證民眾是否有簽署連署書，應由縣選舉委員會依法寄發查詢單，選委會未寄出任何查詢單，民眾擔心不明單位冒用「民調公司」名義查詢個資，呼籲南投選委會以及相關民調公司立即出面說明，也提醒民眾在接到民調電話錄音、截圖自保或報案。或可透過罷馬團隊的官方Line帳號私訊回報，罷團協助彙整並依法處理。

南投縣選委會澄清，並未委託民調公司詢問罷免等問題，中選會上月底進行行政調查時，即要求專心選務，保持中立。

罷馬領銜人曾郁凱（前排右1）提醒民眾對不明民調電話錄音截圖自保，怕個資外洩拒答、拒透露個資。（資料照，罷馬團體提供）

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