國民黨「愛國者行動」抗大罷免 民進黨：說清楚愛的是哪一國

民進黨發言人吳崢（右）、新竹市議員劉崇顯（左）今日舉行「共諜？詐團門神？官司纏身？鄭正鈐出來面對！」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/06/12 11:14

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免第三階段熱戰在即，國民黨宣布啟動「愛國者行動三部曲」，將與地方首長共商如何反制國民黨立委罷免案。對此，民進黨今（12日）質疑，國民黨主席朱立倫應向全民交代清楚，究竟愛的是中華民國、還是中華人民共和國？如同兼任民進黨主席的總統賴清德所宣示，民進黨會全力做公民團體的後盾，未來會陸續公布相關作為。

民進黨中央黨部今天召開「共諜？詐團門神？官司纏身？鄭正鈐出來面對！」記者會，由發言人吳崢、新竹市議員劉崇顯出席說明，媒體關切對國民黨「愛國者行動」的看法、以及民進黨相應做法。

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吳崢表示，許多公民之所以投入大罷免運動，正是要「反共護台」、愛中華民國、愛台灣，若朱立倫也標榜國民黨是愛國政黨，應該先向全台灣人民交代清楚，國民黨愛的究竟是中華民國、還是中華人民共和國。

吳崢盤點，立法院國民黨團總召傅崐萁在立法院會期開會期間，竟帶著16位立委前往中國見中共高官；而前總統馬英九也將再度前往中國，與中國國家主席習近平會面。吳呼籲，國民黨有必要向人民說清楚，到底愛的是哪一國。

至於民進黨的具體行動，吳崢說明，民進黨青年部已發起「夏日破浪行動」，召集有意願的青年投入公民運動，透過身體力行、實際到街頭參與的方式，深化台灣民主。

吳崢強調，民進黨對罷免運動的態度，從第二階段至今都非常一貫，如同賴清德所宣示，民進黨會全力做公民團體的後盾，只要公民團體有需求，民進黨都會全力支援。他預告，「夏日破浪行動」僅是諸多支援行動的一項，接下來將陸續推出更多相關作為，全力相挺公民。

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