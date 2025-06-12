賴中強指兩岸條例修法矮化主權 藍黨團嗆：法條都看不懂還當側翼

經民連今天舉行「罷免在台吳三桂，拒絕『內戰』死胡同」記者會。前排右二為經民連智庫召集人賴中強。（記者廖振輝攝）

2025/06/12 12:04

〔記者劉宛琳／台北報導〕經民連智庫召集人、律師賴中強今（12）日指稱國民黨立委陳永康所提「兩岸人民關係條例」第29條修正草案中，離島禁止、限制水域改由海洋委員會（修正前為國防部）公告，其司法行政事項及兩岸協議事項依現行「兩岸條例」辦理，涉及矮化主權、逃避國會監督。立法院國民黨團回嗆，「要當『側翼』請認真一點」，出來「抺紅」、「抺黑」前先把法條搞清楚，「如此清楚的修正內容都讀不懂，律師執照真是自己考的嗎？這程度真是慘不忍睹」。

國民黨團強調，此次修法符合長期以來藍綠中央執政基於兩岸現狀的執法狀態、更符合「兩岸條例」的現行規範，不要為了大惡罷只會「抺紅」、「抺黑」在野黨，卻連最基本的法律原則都搞不清楚。

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國民黨團表示，基於歷史因素及外離島禁止、限制水域兩岸治理權責有所重疊，陳永康提案中明確指出1989年起金門、馬祖相關水域管轄權也由國防部轉移至海委會（海巡署），中央政府2次（93年及107年）修正外離島禁止、限制水空域管制範圍都是在民進黨執政時期公告施行，而將外島禁限水域執法由國防部改由海巡署執行，更是民進黨政府長期執行政策。

國民黨團表示，此次修法國防部及海委會都曾在去年四月舉行的公聽會中公開表示，不堅持由何部會掌管相關法規。國民黨團請問賴中強，要出來抺紅之前，要不要先對好口供？賴中強現在為了大惡罷，惡意將符合現行執法實況的修法，「抺紅」成矮化主權，又說修法逃避國會監督。

國民黨團指出，民國88年政府公告第一批領海基線、領海及鄰接外界線，從未公告金、馬、南沙群島屬領海基線範圍，就是基於兩岸現狀及「兩岸條例」的制度性安排。此次「兩岸條例」第29條修法「外離島周邊水域司法行政事項及與大陸地區協議事項，依兩岸條例第四條至第五條之二辦理」，完全依法依規，尊重兩岸現狀，捍衛國家主權。

國民黨團再指出，依「兩岸條例」第五條至第五條之二條規定兩岸間必須經行政院同意或行政院授權，否則不得簽署公權力或政治議題協議。所有兩岸協議都在中央政府監督及授權下始得進行，此次修法是那一條規避「中央政府」監督？第五條之三僅規範「兩岸簽署政治性協議」的國會審議程序。這有很難懂嗎？

國民黨團強調，要「敬告賴中強」，「要當側翼請認真一點」，出來「抺紅」、「抺黑」前先把法條搞清楚，如此清楚的修正內容都讀不懂，律師執照真是自己考的嗎？這程度真是慘不忍睹。

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