黃國昌領軍助高虹安鄭正鈐反罷免 吳崢諷：政治承諾常跳票

民進黨發言人吳崢（右）、新竹市議員劉崇顯（左）今日舉行「共諜？詐團門神？官司纏身？鄭正鈐出來面對！」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/06/12 10:51

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免「藍白合」動向成焦點，民眾黨主席黃國昌下令全黨團結挺新竹，15日將與新竹市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐同台反罷免。民進黨發言人吳崢今（12日）直言，民眾黨的政治承諾常常跳票，民進黨將聽其言、觀其行。

民進黨中央黨部今天召開「共諜？詐團門神？官司纏身？鄭正鈐出來面對！」記者會，由吳崢、新竹市議員劉崇顯出席說明，媒體關切黃國昌於新竹發起反罷免活動。

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對此，吳崢回應，對於民眾黨在新竹的「保雙安」行動，民進黨將聽其言、觀其行，因為民眾黨過去經常在政治上講很多話，但最後是否化為行動仍要打上問號。

吳崢舉例，黃國昌曾說要與國民黨合作，傳授罷免民進黨立委「雙吳」的know how，並全力投入罷免行動，卻未見後續進度；黃國昌也曾表示要前進屏東罷免民進黨立委鍾佳濱，最終同樣未見相關行動。

吳崢進一步指出，民眾黨看似要力挺鄭正鈐，但涉入共諜案的林岳龍曾協助鄭正鈐操盤網路，而鄭至今不發一語、完全不做回應，民眾黨對此事的態度為何？若民眾黨要力挺、護航鄭正鈐，就應該先對鄭赴北京拜會中共政治局常委兼政協主席王滬寧的親共作為、以及林岳龍幫鄭做事等議題表態。

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