林岳龍曾說要給蔣萬安「按讚」 簡舒培嗆蔣：不是很愛嘴共諜？

簡舒培11日翻出林岳龍過去曾發文要幫蔣萬安點讚的貼文，她對此諷刺蔣萬安「不是很愛嘴共諜，怎麼不出來講話」？（資料照，圖擷取自台北市議會直播）

2025/06/12 11:25

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕檢調偵辦國民黨台北市議員王欣儀助理兼國民黨台北市黨部發言人林岳龍涉共諜案，11日清晨訊後諭令林岳龍以10萬元交保並限制出境出海。民進黨台北市議員簡舒培11日在臉書翻出林岳龍過去曾發文要幫台北市長蔣萬安點讚的記錄，她對此諷刺蔣萬安「不是很愛嘴共諜，怎麼不出來講話」？

簡舒培在臉書表示，國民黨市黨部發言人林岳龍涉入共諜案10萬交保，但林岳龍過去曾「大大讚許蔣萬安質詢時罵民進黨養共諜」，並附上當時林岳龍的臉書貼文截圖，林岳龍分享關於蔣萬安在質詢時罵民進黨「養共諜」、「消滅中華民國」的新聞，並稱：「真的要幫蔣萬安市長點大大的讚！」。

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簡舒培質疑：「現在證實蔣萬安是被共諜稱讚了，蔣萬安不是很愛嘴共諜，怎麼不出來講話啊！」並在文末標註「蔣萬安雙標仔」。

許多網友也留言表示：「蔣市長空有外表而已！」、「證明這一群人很假、很會演戲、台灣現在還有多少在演戲的政治人物？」、「國共一家親就對了啦，冤家變親家～」、「你要他嘴主人，太強人所難了。」、「本來就是中共同路人怎麼敢嘴？」、「這句送還給蔣，蔣才是跟共諜在一起～」

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