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    要館長小心！ 翁達瑞：這幾句話透露內心隱藏嚴重歧視

    館長10日抵達上海展開中國行。（圖翻攝自館長惡名昭彰YT）

    館長10日抵達上海展開中國行。（圖翻攝自館長惡名昭彰YT）

    2025/06/12 13:38

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日展開中國行，並透過直播和網友分享見聞。對此，旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）指出，館長在直播時，雖然講了許多誇獎中國的話，但言語透露他內心隱藏著對中國社會的嚴重歧視。他也表示：「館長千萬要保重，否則遲早會出事。」

    翁達瑞今日在臉書發文表示，館長到達上海後，誇獎機場的廁所有門。然而，除了極度落後的國家，機場的廁所有門是理所當然。既然上海機場的廁所有門是理所當然，為何館長要特別誇獎呢？顯然館長的內心深處對中國有嚴重的歧視，認為中國是極度落後的國家，機場廁所不應該有門。看到上海機場的廁所有門，館長大感驚訝，所以特別誇獎一番。

    翁達瑞指出，館長知道上海的網民可看到YouTube的影片，也誇獎一番。但除了極度專制的國家，網民可看到YouTube的影片是理所當然。既然中國網民可看到YouTube的影片是理所當然，為何館長要大聲誇獎呢？顯然館長內心深處對中國有嚴重的歧視，認為中國是極度專制的國家，人民沒有觀看YouTube影片的自由。

    翁達瑞表示，看到上海人的手機出現YouTube的影片，館長大為驚訝，忍不住誇獎一番。館長誇獎中國的言語反透露他對中國社會的「無意識歧視」，英文叫「unconscious discrimination」。簡單講，館長的內心隱藏許多對中國社會的偏見，但他自己並不知道，一不小心就透露出來了。

    翁達瑞分享，他在北美居住多年，曾是「無意識歧視」的受害者，因此可一眼看穿館長的心思。例如鄰居誇獎他家廚房沒味道就是一種「無意識歧視」，因為他們認為亞洲人的廚房都不乾淨。

    翁達瑞用另一個例子說明，當年馬英九曾對原住民說出「我把你們當人看」這句話，表達他對原住民的善意。這句話透露了馬英九的無意識歧視：原住民不是人，但他仍願意把他們當人看。馬英九歧視原住民，受傷的是自己的形象，而不是原住民的自尊，因為他的無意識歧視不符事實。原住民本來就是人，而且應該被平等對待。館長對中國社會的誇獎則會傷害中國人的自尊，因為他的無意識歧視有幾分事實。

    翁達瑞表示，上海機場的廁所有門，不表示中國的廁所都有門。我曾在北京的胡同看過沒門的廁所。在更落後的鄉村，廁所沒門是常態，甚至連廁所都沒有。上海的路人可以觀看YouTube的影片，但必須翻牆，而且可能受到公安的騷擾，甚至還會被起訴判刑。中國網民確實沒有觀看YouTube影片的自由。

    最後，翁達瑞分析，館長的嘴巴誇獎上海機場的廁所有門，內心卻隱藏著對中國社會的無意識歧視，「這是一個極度落後的社會，連廁所都沒有門」；館長的嘴巴誇獎上海網民可觀看YouTube的影片，內心也隱藏著對中國社會的無意識歧視，「這是一個極度專制的國家，人民沒有言論自由。」換言之，館長對中國社會的誇獎，反而透露他的無意識歧視，刺到中共政府的痛點。他也要提醒館長，如果還想平安回到台灣，直播言語要小心，千萬要保重！

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