黃國昌合體藍營 周軒PO一照問：要怎麼站鄭正鈐旁邊反罷免？

國民黨新竹市立委鄭正鈐遭爆用立法院公務車跑反罷免行程且出入愛山林建設總部，新竹市雙罷免總部發言人林志潔籲鄭正鈐出面說清楚。（照片取自周軒臉書）

2025/06/12 15:07

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌下令全黨團結挺新竹，15日將與新竹市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐同台反罷免。而鄭正鈐日前被爆料濫用立法院公務車跑反罷免行程，且在立院開議期間被拍到進出涉弊案的愛山林建設總部。對此政治工作者周軒表示，依照過去黃國昌的道德標準，只要照片可以連連看，一律咆哮伺候，不知道到時候黃國昌要怎麼樣站在鄭正鈐旁邊反對罷免他呢？

新竹市雙罷免總部發言人林志潔日前踢爆，揭弊者提到鄭正鈐常違法使用立法院公務車來回台北新竹，不但跑新竹地方行程，還搭公務車宣傳反罷免。且鄭從未依立法院公務車使用要點負擔油料等費用，更被拍到在院會期間不開會，跑去密會建設公司高階主管，而此建設公司正是貪污被判有罪被停職的高虹安在選舉時的政治獻金最大金主之一。

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周軒在臉書PO文表示，黃國昌說他615要跟高虹安鄭正鈐一起宣揚反罷免，先不論高虹安的貪污官司還在繼續進行中，依照過去黃國昌的道德標準，只要照片可以連連看，一律咆哮伺候，不知道到時候黃國昌要怎麼樣站在鄭正鈐旁邊反對罷免他呢？

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

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