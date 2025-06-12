國民黨：吳釗燮在共諜案起訴前到歐洲「避難」 持續滅證中？

國民黨今日上午召開「綠4共諜起訴，吳釗燮出逃躲歐洲！賴主席宣示『全黨挺中國熊』，忘記非紅產業鏈？」記者會。（記者施曉光攝）

2025/06/12 10:43

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開「綠4共諜起訴，吳釗燮出逃躲歐洲！賴主席宣示『全黨挺中國熊』，忘記非紅產業鏈？」記者會，質疑國安會秘書長吳釗燮在本週共諜案起訴前，早一步「落跑」到歐洲「避難」，到底是誰走漏消息？吳釗燮是否持續「滅證」中？民進黨立委沈伯洋父親的公司採購中國貨93噸，中國貿易額比例高達75%，就是打臉賴清德總統要推動的「非紅產業鏈」。

國民黨智庫副執行長凌濤指出，北檢10日起訴4名共諜，過去跟隨吳釗燮10年的心腹何仁傑遭檢方求處重刑，吳釗燮早在一週之前就已獲悉共諜案本週起訴，並早一步「落跑」到歐洲「避難」，到底是誰走漏的消息，讓吳釗燮可以躲在歐洲？吳釗燮是否持續「滅證」中？有關單位應該密切觀察。

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凌濤表示，吳釗燮在德國柏林批評中共搞擴張，卻在自己的辦公室裡「養共諜」，破壞台灣形象，「非常不要臉」，而且吳釗燮任內斷交8個國家，他合理懷疑就是因為吳的秘書把台灣與邦交國的互動資料洩漏給中共，動搖國本，吳釗燮就是「台灣歷史罪人」，應該趕快返回台灣接受調查。

此外，他也質疑，沈伯洋辯稱父親公司採購93噸中國貨是從網路下單，為何過去要說在「淘寶」上買貨就是被養、套、殺？沈家不用「淘寶」養、套、殺，自己就跑去中國被養、套、殺，沈伯洋昨天還宣稱已經請父親不要再去中國，但可以透過網路或電話下單，證明沈家還是想賺中國紅錢，台灣人民可以接受嗎？民進黨的支持者看得下去嗎？

國民黨發言人鄧凱勛表示，近日民進黨全體黨工職與黨主席賴清德幫沈伯洋辯解，雙標程度讓人難以接受，過去的沈伯洋正在打臉現在的民進黨上下！賴清德與民進黨呼籲在野黨不要貼標籤，但過去亂貼別人標籤的就是民進黨，雙標已是民進黨的「組織行為」，他懷疑民進黨上下很可能還有其他人正在一手「抗中保台」，另一手大賺紅錢。

國民黨發言人楊智伃則說，國民黨檢視沈伯洋家族，就是依據賴清德過去的敘事，包括賴清德說過中國是「境外敵對勢力」，要推動「非紅色產業鏈」，現在賴清德難道忘了要建立「非紅產業鏈」？難道賴清德認同資助「境外敵對勢力」？沈伯洋父親的公司採購中國貨93噸，中國貿易額比例高達75%，已經打臉賴清德的「非紅產業鏈」。

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