分析大罷免情勢 游盈隆：這2藍委最危險！

台灣民意基金會董事長游盈隆。（資料照）

2025/06/12 10:48

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免即將進入3階投票熱戰，國民黨主席朱立倫先前為了反制大罷免運動發動「以罷制罷」，但最後結果為「31比0」。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，台灣民意基金會董事長游盈隆分析，目前國民黨立委葉元之、李彥秀最危險，而全台可能被罷掉的藍委可能會在個位數。

黃暐瀚在臉書PO文表示，民調可以解釋很多事，參考民調，幫助預判未來，其實如果回頭細看五月份的台灣民意基金會民調，內容早就已經精準預測現在藍營選民「沒熱情、不積極」的狀況。游盈隆董事長上《下班瀚你聊》分析，過去這一年綠營在立院被藍白一路輾壓，以致綠營選民胸中有氣，並充斥著危機感，所以不管罷免提議、連署、投票，都態度積極；反觀藍營選民順風順水了一整年，沒有悲憤感、沒有危機感，所以對罷免並不積極。

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黃暐瀚指出，游盈隆說，從民調分析，北市李彥秀、新北葉元之兩位最危險，由於北市投票意願高達六成八，除了李彥秀是「一級危險」外，「二級危險」的有王鴻薇（中山區較綠）和徐巧芯（黨內人緣待加強），連羅智強賴士葆也不能說穩過關，屬「三級危險」。

黃暐瀚續指，游盈隆認為，以此標準，全台各地可能被罷掉的藍委，在十席以上，但實際投票藍營選民的投票率，會比現在民調的預測更高一些，所以最終被罷掉的席次，應該還在個位數，至於這個「個位數」是1？還是9？就看後續的發展了，最後，游盈隆還提醒，如果藍營想把「柯建銘當院長」當做反罷的「萬靈丹」，那柯建銘只需在投票前宣布「絕對不當院長」，甚至「大罷免成功，我就告老還鄉」，不但反罷無效，還會提振罷免士氣，被倒打一把。

游盈隆直言，他認為拿「柯建銘當院長」當作反制手段，一點都不聰明，藍營此刻該做的，是直球對決，針對「違憲、亂政、通敵」三種指控，提出有力的反駁，才是有效反制罷免的真正良方。

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