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    南方朔辭世 矢板明夫：藍營已無理性且能正常溝通的知識人

    知名政治評論家、作家南方朔9日辭世，享壽78歲。（資料照）

    知名政治評論家、作家南方朔9日辭世，享壽78歲。（資料照）

    2025/06/12 12:47

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕知名政治評論家、作家南方朔（本名王杏慶）9日辭世，享壽78歲。對此日本資深媒體人矢板明夫表示，南方朔先生積極寫作的時代，台灣的藍營內還有一些理性且能正常溝通的知識人，但是如今，這樣的人已經幾乎找不到了。對自己的政治主張幾乎沒有完整論述，對政敵的批評也只剩下了謾罵。

    矢板明夫在臉書PO文表示，他從上個世紀90年代末開始經常來台灣小住，生活中一大樂趣就是逛書店買書和閱讀雜誌，特別喜歡讀政治評論，其中給他留下深刻印象的評論家之一，就是南方朔。他學識淵博，既精通中國歷史，也了解西方文化，寫出的文章既流暢又引人入勝，非常有說服力。雖然偶爾可以在他的文章中看到「中華大一統」的觀點，可以知道他的政治立場應該屬於統派，但他在批評國民黨政治人物時，卻從來不留情面，展現了他作為一位公共知識人的尊嚴和價值。

    矢板明夫指出，雖然他和南方朔先生從未見過面，不過，2012年矢板明夫在台灣出版的第一本中文版的書《習近平：共產中國最弱勢的領袖》，得到了南方朔先生作序推薦，該序名為「習近平通寫的習近平觀察」。在這篇序文中，南方朔先生用日語的說法，將我稱為「習近平通」（習近平專家），肯定我的努力和觀點，同時準確地點出了書中的幾個重點，對中共的一黨獨裁體制以及領導人的個人評價都直指核心、引人深思。

    矢板明夫續指，五年前剛到台灣時，曾經想去拜訪南方朔先生，但聽說他身體不適，不方便見客。一直希望他能早日康復，讓自己有機會向他當面請教。前幾天聽說他去世的消息，感到很遺憾。

    矢板明夫直言，南方朔先生積極寫作的時代，台灣的藍營內還有一些理性且能正常溝通的知識人，但是如今，這樣的人已經幾乎找不到了。對自己的政治主張幾乎沒有完整論述，對政敵的批評也只剩下了謾罵，今天，又見他們在集體吹捧一個跑到中國直播的嘩眾取寵之輩。讓人嘆息。

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