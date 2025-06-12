中選會6/20審定首波罷免案 李進勇：7/26投票選項之一但不確定

立法院內政委員會今天繼續審查114年度中央政府總預算有關中央選舉委員會預算凍結專案報告案，中選會主委李進勇會前接受媒體聯訪。（記者塗建榮攝）

2025/06/12 09:34

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免即將進入三階投票熱戰，中選會將於本月20日審定首波罷免案。中選會主委李進勇今（12日）在立法院受訪表示，預估這波審查件數約有26件，投票時間落在7月10日到8月19日之間，7月26日是選項之一，但並不確定，原則上會建議委員會讓案件同日舉行。

立法院內政委員會今天繼續審查114年度中央政府總預算有關中央選舉委員會預算凍結專案報告案。李進勇會前接受媒體聯訪時表示，目前各地立委罷免案的二階審查已經陸續報回中央，中選會決定在本月20日召開委員會進行審查，預估這一波審查件數在26件左右，如果審查結果一切符合規定，會盡快宣告罷免案成立。他也說，部分案件可能需要補件，會盡快通知領銜人補件。

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至於罷免案投票日是否都會落在同一天？李進勇回應，根據「公職選罷法」規定，成案後必須在20到60天內進行罷免案投票，如果是6月20日宣布成立，投票時間落在7月10日到8月19日之間，期間有6個禮拜六，都可能是投票時間，

媒體追問，投票日是否為7月26日？他說，7月26日也在這個期間內，是選項之一，但並不確定。

李進勇強調，希望盡量節省社會成本，同時也考慮選務人員的負荷，在20日審查通過的罷免案，既然是同一天宣告成立，且投票時間規定都是20至60天，原則上會建議委員會讓這些案件一起舉行投票。

據罷團送件日期並往後推算40天，黃建賓、涂權吉查對期限為6月10日；傅崐萁、游顥6月11日；呂玉玲6月12日；鄭正鈐、馬文君6月13日；葉元之、牛煦庭、魯明哲、萬美玲、邱若華、江啟臣、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋6月14日；李彥秀、顏寬恒、楊瓊瓔、丁學忠6月15日；羅智強6月16日；王鴻薇、徐巧芯、賴士葆、洪孟楷、廖先翔、林思銘查對期限6月17日；羅明才6月18日；張智倫、林德福6月21日；基隆林沛祥7月2日。

換言之，中選會於20日召開委員會審定罷免案，除了張智倫、林德福、林沛祥，以及完成補件的馬文君、游顥可能無法趕上本月的委員會議審定，其餘皆可在此之前進入補件程序或是宣告成案。

立法院內政委員會今天繼續審查114年度中央政府總預算有關中央選舉委員會預算凍結專案報告案，中選會主委李進勇會前接受媒體聯訪。（記者李文馨攝）

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