指大罷免是戰爭前的準備 李忠憲：罷免越成功中國就會越忌憚

成大教授李忠憲直言，台灣目前正面對中國侵台戰爭的高度風險，罷免行動，是這個世代公民意志的一次集體演練，大罷免藍委如果越成功，中國就會越忌憚台灣人保衛這塊土地的決心。他也強調「大罷免不是情緒，是戰爭前的準備」。（資料照）

2025/06/12 11:36

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會高雄分處昨發文分享，在避難包應準備哪些必備品，才能應對突發狀況。成大教授李忠憲分享該則發文，並直言台灣目前正面對中國侵台戰爭的高度風險，罷免行動，是這個世代公民意志的一次集體演練，大罷免藍委如果越成功，中國就會越忌憚台灣人保衛這塊土地的決心。他也強調「大罷免不是情緒，是戰爭前的準備」。

李忠憲在臉書發文直言「大罷免不是情緒，是戰爭前的準備」，他表示到現在還有人在說：「國民黨的立委真的全部都有這麼壞嗎？」也有人說：「要精準罷免」。對此李忠憲也強調「這些緩和或轉移焦點的說法，忽略了台灣目前面對中國侵台戰爭的高度風險」。

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李忠憲指出，立法院成為中國共產黨人的灘頭堡之後，靑鳥運動開始之際，他就曾撰文指出：「大罷免勢在必行，因為這不是個別立委是否適任的問題，而是台灣立法院已經被中國佔領」。

李忠憲也強調，「習近平年紀大了，中國國力正在衰退，跟十年前紫光來併購聯發科時，經濟發展可以說是一落千丈」，「美國國防部長直接公然表示中國很快就會發動戰爭，美國在台協會AIT貼文告訴在台美國人如何準備大災難的防護包內容」，這些跡象都指向一件事：時間不多了，而我們的應對不該只是觀望。

李忠憲也直言，他之所以反對華為基地台、紫光併購與eID，是因為他看見這些發展若不及時扭轉，將對台灣造成無法挽回的後果。他不能預測未來會發生什麼事，但也理解現在不做努力的可怕影響。

李忠憲表示，大罷免藍委如果越成功，中國就會越忌憚台灣人保衛這塊土地的決心。這就是台灣人民防護包中，必須準備最重要的東西：「抵抗意志」，而大罷免的結果將呈現我們意志的決心多寡。

李忠憲也質疑，在戰爭的陰影逐漸壟罩的時刻，還在討論某些藍委「是不是那麼壞」，就像敵人子彈已上膛，有人卻還在商量該不該穿防彈背心。這不是分辨個別好壞的時候，而是行動或沉沒的時刻。

李忠憲強調，大罷免不是為了針對幾個人，而是要向中國、向全世界，甚至向台灣自己宣告：我們不會默許滲透，不會接受投降，也不會讓立法院變成中共的傀儡舞台。他也提到「罷免行動，是這個世代公民意志的一次集體演練，是我們面對災難風險前，對自由與尊嚴所做的最深沉表態。罷得越多，台灣就越有資格說：我們準備好了」。

李忠憲也在文末指出，這場大罷免，是我們集體意志的總體檢，是在災難前線中，台灣人對自由唯一且必要的自救。

美國在台協會高雄分處昨發文分享，在避難包應準備哪些必備品，才能應對突發狀況。（圖擷自臉書）

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