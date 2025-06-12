陳佩琪自曝脫水低血壓 在家不開冷氣「體驗柯文哲北所生活」

陳佩琪發文提到她自身狀況，表示近期血壓低，可能是天氣熱又流汗太多，但她要和柯文哲一樣「感受北所惡劣的環境」，天氣熱也不會在家開冷氣。（資料照）

2025/06/12 09:15

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲捲入京華城、政治獻金等弊案，去年9月羈押禁見至今已有9個月，柯妻陳佩琪在柯羈押期間頻繁在臉書發文聲援柯文哲，陳佩琪昨日（11日）發文提到她自身狀況，表示近期血壓低，可能是天氣熱又流汗太多，但她要和柯文哲一樣「感受北所惡劣的環境」，天氣熱也不會在家開冷氣。

陳佩琪提到自己的身體狀況：「上週六我的血壓直直落，盼不到他在我身旁，小姑美蘭說我是吃得太少、太清淡， 天氣熱又流汗太多，血鈉不夠導致脫水低血壓，或許是這樣吧」。陳佩琪也感謝很多人的關心，她未來會多注意身體健康。

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陳佩琪提到，這些日子來柯文哲遭逢「冤獄」，被關押在北所惡劣的環境中受苦，她也學著跟柯文哲一樣粗茶淡飯過日子，天熱也不會在家開冷氣獨享，「我要跟他一樣感受北所惡劣的環境，我要體驗他這段時間是怎麼過日子的」。

針對柯文哲的開庭狀況，陳佩琪透露，柯文哲開庭時曾說，「總有一天，這些證人的證詞和會議紀錄，都會全部呈現在國人面前」，代表他很希望社會大眾一起了解京華城案的原委，陳質疑：「怎麼會有人說他不喜歡把法庭現場公諸於世呢？那是他獲取自己清白的生機啊！」

陳佩琪也提到，幾次開庭都有不同的證人說「柯文哲從未對他們下指導棋」，令她感到振奮且燃起希望。陳佩琪最後也表態支持法庭直播修法，還對反對法庭直播的立委嗆聲：「那是因為你還沒有受過各種隱私、人權被侵害、被未審先判、不當偵查與司法凌遲的苦，如果真有那一天，現在躲在黨的羽翼下不知民間疾苦的你，一樣會背著被告的罪名，你會期待法院公開審理、法庭內真正灑進陽光的一刻。」

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