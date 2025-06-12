批徐巧芯凍預算提案專報告卻不來開會 周軒轟：提案提好玩的？

立法院外交及國防委員會昨（11）日處理預算解凍案，但國民黨立委卻未留下參與審議，其中提案要求國防部進行專案報告的國民黨立委徐巧芯（見圖），甚至根本沒簽到。（資料照）

2025/06/12 09:08

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院外交及國防委員會昨（11日）處理預算解凍案，但國民黨立委卻未留下參與審議，其中提案要求國防部進行專案報告的國民黨立委徐巧芯，甚至根本沒簽到。政治工作者周軒發文批評，去年就是徐巧芯義正辭嚴的指控海軍陸戰隊消極處理性騷擾案，並為此提案凍結預算，但昨日的專案報告徐巧芯卻根本沒出現，讓他痛批「提案是提好玩的？性平調查結果妳不在意？開會都不用開？」

周軒在臉書發文指出，昨日立法院國防外交委員會排定國防部預算解凍，其中一案是由徐巧芯提案。他表示去年徐巧芯義正辭嚴的指控海軍陸戰隊消極處理性騷擾案，並造成受害者二度傷害，並為此提案凍結預算，要求專案報告後始得動支。

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周軒批評，「很好，身為女性委員，捍衛軍中性平，值得嘉許。結果昨天國防外交委員會，排定這一個案子解凍請海軍專案報告，徐巧芯沒出現。連簽到都沒有」。

周軒質疑，「這真的很好笑，徐巧芯提案要海軍檢討，還要海軍專案報告，結果你居然連自己來聽一下看一下報告都沒時間嗎？」，他也砲轟徐巧芯「所以你提案是提好玩的？性平調查結果妳不在意？開會都不用開？」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

去年徐巧芯義正辭嚴的指控海軍陸戰隊消極處理性騷擾案，並為此提案凍結預算。（圖擷自臉書）

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