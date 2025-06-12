尹立偕同南罷天志工團 14日前往台中跨區挺大罷免

尹立 14日將偕同南罷天志工團，前往台中聲援大罷免。（尹立提供）

2025/06/12 07:51

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台中市6個選區的罷免案進入關鍵階段，「罷韓四君子」之一的前高市文化局長尹立今天（12日）宣布，14日他將與南罷天志工團前往台中，展開「路口集結 × 跨區聲援」的聯合行動，宣傳罷免除三害，例如「罷免羅廷瑋，就是罷免傅崐萁、黃國昌!」

尹立指出，罷免第二階段已於日前截止，預計6月20日將公告審查結果，屆時將確認哪幾區需補件、哪幾區進入第三階段投票。高雄罷韓志工團也已規劃彈性支援方案，若有需補件選區，將即刻投入協助。

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尹立強調，隨著台中市6個選區的罷免案進入關鍵階段，全台各地志工持續串連聲援，台中罷團與高雄罷韓志工團，將於14日（週六）上午10時，前往台中市進行大型街頭行動，與中部夥伴一同站上街頭，展開「路口集結 × 跨區聲援」的聯合行動，展現公民社會的團結與行動力。

14日當天，尹立將與南罷天志工團代表Kevin集結台中，凸顯全台一起挺罷免的決心，他也邀請中部朋友自主參與，集結地點選在台中市五權西路與忠明南路口，此處不僅位於西區與南屯交界，也是中四與中六選區的重疊區域，具有高度象徵性與地緣代表性。

尹立說，當天將由高雄北上的罷韓志工隊與中部夥伴分站四個路口，進行同步手舉牌行動與街頭宣傳。這不只是一次跨縣市的支援，更是對「人民有權罷免」這項民主機制的具體實踐，志工將自行準備手舉標語，引發更多市民對罷免案的關注與參與。

他表示，此次行動主軸是「不分縣市、堅守民主；人民罷免、團結同行」，未來也將視進度持續擴大支援與串聯，全台串聯，行動不停。針對這次國會亂象首惡，罷免各地藍委，就是罷免傅崐萁與黃國昌，罷免除三害！

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