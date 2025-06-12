批館長赴中跪舔、處處貶抑台灣 沈榮欽：人格低下令人歎為觀止

「館長」陳之漢近日前往中國，沈榮欽發文批評，「雖然早知館長膝蓋軟，赴中不免逢迎拍馬，但是真沒想到會跪舔到這種地步，處處貶抑台灣來取悅中國人，行徑彷彿黃安，又猶如黃國昌附體，人格之低下，令人歎為觀止」。（圖擷自臉書）

2025/06/12 08:42

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自詡到中國當「和平大使」的網紅「館長」陳之漢，10日起前往中國，首站到上海一落地就大讚所有人事物，引發外界議論。加拿大約克大學副教授沈榮欽發文批評，「在館長眼中，中國猶如天堂，台灣彷彿地獄」，並質疑「雖然早知館長膝蓋軟，赴中不免逢迎拍馬，但是真沒想到會跪舔到這種地步，處處貶抑台灣來取悅中國人，行徑彷彿黃安，又猶如黃國昌附體，人格之低下，令人歎為觀止」。

沈榮欽在臉書發文指出，館長陳之漢一到上海，就拉著一名當地人，將對方手機放到鏡頭前，要證明在中國也可以看YouTube，對方連忙說是，「只要用 vpn 就可以」。館長聽罷，立刻以驕其妻妾的態度解釋中國資訊昌明，絕非如台灣所認為般封閉。

請繼續往下閱讀...

沈榮欽表示，館長訪問上海人，解釋中國有9個政黨，絕非一黨專政，館長連忙稱是，說中國實行多黨民主制。受訪者又說中國有言論自由，例如「讚美孫中山的歌曲不會被禁」，館長稱是，補充中國仍有一定自由。最後在「兩岸一家親」聲中合照結束。

沈榮欽提到，館長在車上經過中國冷飲店，為了讚美對方，硬批評台灣珍珠奶茶要價800元，顯見物價之高，人民生活困難。

沈榮欽也指出，館長見到中國公廁，想到的不是公共設施與兩地文化比較，只是要批評台灣人見識狹窄，不知中國廁所有門。館長見到高鐵，既不知中國高鐵發展歷程，也不知兩岸分別，只是要用中國高鐵有靠背，來諷刺台灣人無知。他看不見中國巨大的城鄉差距，以為上海就是中國。

沈榮欽也提到，館長見到上海道路旁樹木林立，彷彿平生未見，連聲讚美。看到冰箱可掃 QR code，驚嘆其進步。見到黃浦江上有船隻，立刻誇讚其美麗，表現猶如劉姥姥進大觀園。

沈榮欽也質疑，館長見到中國地鐵要安檢，立刻讚美其效率，批評台灣地鐵有無差別殺人事件，中國處處安檢反而更安全。但在路上被問「是哪國人」，反而立刻沈默不敢說話，由身邊中國保安將問話民眾推開。批評該名民眾之餘，又順便罵了台灣一次。

沈榮欽表示，在最後直播時，館長又強調大陸「哪裡不民主，哪裡不自由？跟台灣到底差在哪裡？」還後又邏輯混亂地說「唯一的差別是不能直接罵習近平。」

沈榮欽總結，館長上海一日遊的心得，「不外乎中國環境優美、地鐵安全、安檢有效率、游船美麗、建設偉大、多黨民主、沒有封鎖，資訊多元、物價低廉」。而台灣則是「地鐵充斥無差別殺人不安全、充滿政治意識型態、喜歡鬥爭、對於中國無知、見識淺薄、物價昂貴、難以生活的地方」。在館長眼中，中國猶如天堂，台灣彷彿地獄。

沈榮欽在文末感嘆，雖然早知館長膝蓋軟，赴中不免逢迎拍馬，但是真沒想到會跪舔到這種地步，處處貶抑台灣來取悅中國人，行徑彷彿黃安，又以昨日之我打臉今日之我，猶如黃國昌附體，人格之低下，令人歎為觀止。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法