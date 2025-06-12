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    黃國昌硬推法庭直播 黃智賢：除了滿足自戀與自我有何必要

    民眾黨立委黃國昌等人力推法庭直播，引發多個法界團體反彈。圖為黃國昌在議場內開直播。（資料照）

    民眾黨立委黃國昌等人力推法庭直播，引發多個法界團體反彈。圖為黃國昌在議場內開直播。（資料照）

    2025/06/12 07:39

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委黃國昌等人力推法庭直播，引發多個法界團體反彈，資深媒體人黃智賢發文批評，黃國昌老是要搞法庭直播，但目前法庭本來就可以依照規定，讓人民旁聽，可以兼顧個資隱私跟審判的程序，她質疑硬要逼著法庭直播，除了滿足黃國昌的巨大的自戀與自我以外？到底有什麼必要？

    黃智賢在臉書發文指出，立法院擴權法案搞到違憲、踐踏人權，刪預算也低級亂刪，害慘國民黨立委。她表示幾乎每個法案，都在黃國昌的獨創的黑箱裡，躺到表決前的最後一刻。只有他有資格知道法案長什麼樣子。每個法案被黃國昌沾了，幾乎就注定了專業程度被降低，只剩下咆哮。而這個人卻老是要搞法庭直播，真是奇怪。

    黃智賢批評，黃國昌是一種特別清晰的人類反指標。他強烈要求的常常會禍害長久，她也質疑黃國昌「自己事事黑箱，還以黑箱為傲嬌自賞。卻老是以指責別人黑箱，來幫自己洗地，來要挾自己的利益」。

    黃智賢強調，目前法庭本來就可以依照規定，讓人民旁聽。現有的規定，還可以兼顧個資隱私跟審判的程序。若是法庭被迫直播以後，就永存於網路了。每個案件、每個庭，等於被迫向全世界永久公開？這到底有什麼必要？除了滿足黃國昌的巨大的自戀與自我以外？

    黃智賢在文末也質疑，黃國昌到底為什麼，硬要逼著法庭直播？一直要求法庭直播，是不是其實是因為某種心態的不健康扭曲？

    在該文底下也有許多網友留言批評「只需要自己有流量，不需要國家有進步」、「直播根本為了滿足蔥一個人的網紅秀」，有鄉民也轉貼到PTT上，鄉民也紛紛諷刺「真的走火入魔」、「他連質詢的方式都改成能拿來剪片的樣子了」、「有素材才能剪片給低能粉絲看」、「他可以剪片啊，不難懂，剪成他想要的樣子」。

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