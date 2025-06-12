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    館長扯921災情稱讚上海建築 許美華：討好中國踐踏台灣人

    館長對比921悲劇與上海建築保存完好，藉此稱讚上海建築，此舉引發網友撻伐。（圖翻攝自館長惡名昭彰YT）

    館長對比921悲劇與上海建築保存完好，藉此稱讚上海建築，此舉引發網友撻伐。（圖翻攝自館長惡名昭彰YT）

    2025/06/12 06:58

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢10日起前往中國展開直播行，11日他造訪上海外灘時，稱讚外灘的建築保持得很好，導遊表示是因為上海沒有在地震帶上，隨後館長竟扯到921大地震，說「當年死整片」，並說難怪上海這邊建築這麼漂亮。館長此言引起網友撻伐，科技專家許美華對此也發文批評：「為了討好中國踐踏台灣人，會有報應的。」

    館長11日前往上海外灘參觀，讚嘆當地的建築歷史悠久仍保存完好，詢問導遊「你們這邊一定沒有地震齁？」導遊表示，上海確實沒有在地震帶上，館長一聽隨即提到台灣地震多，「地震真的講到就感覺很差，我在我們台灣921搬過屍體，那死整片真的很慘，難怪這邊建築這麼漂亮，真好！」而館長對比921悲劇與上海建築保存完好，藉此稱讚上海建築，此舉引發爭議。

    許美華認為，聽到館長用台灣921稱讚上海建築，「實在是太惡毒」。許美華提到，921大地震是台灣人的集體傷痛，死亡人數2415人，至今還有29人失蹤，結果921的慘劇居然被館長拿來討好中國人，到底有沒有人性？

    許美華強調，館長為了討好中國踐踏台灣人，會拿「921搬屍體」這件事來討好中國人，「館長陳之漢再次刷新我對人的想像，人真的不要做到絕，會有報應的」。

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