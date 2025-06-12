獨家》世壯運亂象多！閉幕11天北市府才開檢討會議

雙北世壯運閉幕典禮歌詞「台灣」二字竟遭消音，引發外界批評。（資料照，記者陳志曲攝）

2025/06/12 06:23

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〔記者楊心慧／台北報導〕由台北市、新北市政府主辦的雙北世界壯年運動會（簡稱世壯運）亂象多，如閉幕典禮將歌曲原本的歌詞「台灣」消音，連大螢幕字幕都被改掉，雙北政府至今未說明原因，亂象還包含志工證英文名字亂翻譯、官網資訊錯誤、賽程過晚通知、比賽項目被擅自更改等，如今接近兩週，卻未見任何檢討報告；據了解，北市府今天才會由台北市副市長林奕華召開檢討會議。

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世壯運閉幕典禮，演唱本土天團「玖壹壹」的〈世界都看見〉，歌詞中「我台灣來欸」這句話被消音，大螢幕牆上的字幕被改成「阮作伙來……」，引起各界憤怒，新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安臉書被灌爆，世壯運執委會當時則稱改「阮作伙來欸」，是邀請大家一起吶喊，展現跨國界交流的賽會精神。

另外，世壯運亂象頻傳，包含世壯運禮品、商品標示不清，有不少中國製造品；還傳出市府要求基層公務員觀賽充數，網路上頻爆出志工證的英文名字翻譯出錯，引發選手不滿，甚至賽事太晚通知、設備晚招標、無專業訓練竟可擔任語言志工，還無實體訓練，使得現場狀況混亂。

世壯運報名機制混亂不堪，報名龍舟賽變路跑、官網的賽事時間與秩序冊不同，令人質疑台北市、新北市聯名共同申辦世壯運，於2020年成功爭取到主辦權，事隔四年多卻還問題連連，令人匪夷所思。

北市議員顏若芳批評，世壯運亂象頻傳，除了北市府疑動員工讀生撕除世壯運編織袋的「中國製造」標籤外，她先前還揭露不少問題，包含選手禮包中水壺、背包等相關產品資訊有所缺漏，世壯運咖啡隨行杯，包裝上產地資訊竟然寫「台灣監製，中國製造」，結果北市府竟未開檢討會議，拖到現在才要開，檢討報告也未見，螺絲根本掉滿地。

世壯運發言人郭音蘭回應，國際壯年運動總會（IMGA）會長Bubka針對世壯運高度肯定，盛讚本屆賽會籌備完善、硬體規劃出色，直言是一場「令人驚艷」且「成功的賽事」，並對運動員跨越年齡參賽的精神深受感動。

郭音蘭表示，世壯運執委會將進行全面檢視，彙整各方具體意見與反饋，作為後續精進重要參考，期盼將此次經驗轉化為未來辦理大型國際綜合性賽事的寶貴資產；此外，依據國際壯年運動總會（IMGA）規定，也將於今年年底前完成結案報告並提交予IMGA。

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