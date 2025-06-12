獨家》世壯運涉弊端？台北市政風處、檢調啟動調查2案

世壯運開閉幕典禮記者會，啦啦隊與吉祥物一同暖場。（資料照，記者張嘉明攝）

2025/06/12 06:18

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〔記者楊心慧／台北報導〕雙北世界壯年運動會上個月30日結束閉幕，但頻傳亂象、爭議不斷，如今傳出世壯運疑涉弊端，台北市政風處、檢調已啟動調查；據了解，其中一件是北市議員顏若芳揭露，北市府被指違規使用中國製品，還動員工讀生撕除標籤疑滅證；另一件則是因北市議員洪健益質疑負責世壯運APP的廠商歷年取得許多台北市資訊局標案，北市資訊局長趙式隆則自請政風處調查。

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台北市政風處長高伯陽受訪證實，目前政風處針對世壯運有兩案調查中，調查程序尚未完成。

趙式隆回應，此次世壯運APP使用者體驗不佳，可究責於廠商履約因素者，將依約計罰，決不寬貸；他強調公務員應奉公守法、經得起檢視，政府須做到讓人民相信，針對議會關心，該局向來「直球對決」，如台智光案亦秉持「勿枉勿縱」態度，均第一時間請政風從嚴縝密調查，全力配合，為確保調查公正，目前不便對外發表過多評論或細節。

顏若芳於5月17日世壯運開幕日揭露，北市府疑動員工讀生撕除入場贈品編織袋的「中國製造」標籤，質疑世壯運標案明確規範禁止使用中國製產品，市府動員工讀生撕去原產地標籤的動作，是公務員違背職務、損害公眾利益，恐嚴重觸犯「刑法」瀆職罪，委辦廠商恐受法律制裁。

洪健益5月18日質詢質疑世壯運APP屢遭抱怨，每次點開APP都要等，且內容也只是連接到其他網站，相當陽春，竟還花300萬公帑，他還爆料負責APP的「哈瑪星科技」歷年取得許多台北市資訊局標案，並要求徹查。

據了解，政風處、檢調已在調查中，雖世壯運執委會反駁動員工讀生撕除中國製品標籤滅證，強調契約內容未限制不得使用中國製商品，不存在遮掩或去除中國製標籤的問題，且不拆開外包膜無法取出編織袋使用，並非為了銷毀標籤而拆開包膜，但政風處仍啟動調查是否有弊端。

另外，針對北市資訊局遭議員質疑標案長期給特定廠商，據悉，趙式隆於質詢結束後，自請政風處調查，並整理相關資料送政風處調查中，檢視局內是否有採購上的行政瑕疵。

政風處調查資訊局公務員是否與廠商私相授受，據記者調查發現，2016年起哈瑪星科技便開始投標台北市資訊局標案，從2023年至今，哈瑪星科技取得資訊局12件標案，金額為4247萬元，其中有4次為契約變更再增加預算的標案。根據政府電子採購網站顯示，世壯運的標案共有5件，哈瑪星科技則標下3件，金額一共是993萬多元。

世壯運編織袋。（顏若芳提供）

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