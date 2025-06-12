館長扯921「死整片」、讚上海建築 周軒怒：台灣傷痛拿去捧中國！

館長11日到上海外灘參觀。（圖翻攝自館長惡名昭彰YT）

2025/06/12 00:51

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢10日起前往中國展開直播行，11日他造訪上海外灘時，稱讚外灘的建築雖然有歷史但都很維持的相當好，導遊透露因為上海沒有在地震帶上，館長一聽竟扯到921大地震，表示當年「死整片很慘」，接著說「（沒有地震）難怪這邊建築這麼漂亮」。館長這段發言再起爭議，有不少痛批他消費發生在台灣的慘劇來捧中國，政治工作者周軒也特地發文砲轟！

館長一行人11日下午到上海外灘參觀，讚嘆當地的建築歷史悠久，但還是很猛，接著詢問導遊「你們這邊一定沒有地震齁？」，導遊表示上海確實沒有在地震帶上，館長一聽提到台灣好發地震，「地震真的講到就感覺很差，我在我們台灣921搬過屍體，那死整片真的很慘，難怪這邊建築這麼漂亮，真好！」

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對此，周軒11日在臉書發文怒斥，「陳之漢到上海去開始嫌台灣這個不好那個不好，但最讓我不爽的是他扯到921『死整片』、『上海沒地震難怪建築這麼漂亮』……我都不知道原來台灣有地震還死人，可以被你陳之漢拿來捧中國喔？」

網友也紛紛表示，「毫無人性欸」、「感覺很差就不要回來呀！」、「921傷痛在陳之漢眼中就『搬遺體』如此這般？」、「唐山大地震死多少人？汶川地震死多少？搬屍體這也可以拿出講，真的腦袋只長肌肉」、「想怎麼稱讚中國是你的自由，但拿台灣過去的傷痛當稱讚中國的段子，令人不齒」、「921地震搬過屍體和建築漂亮的關係是？舔到不知道自己在說三小」。

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