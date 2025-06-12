蛤？中國老闆喊「早日統一」 館長不敢反駁還稱「你們是好意」！

館長與東方一串老闆「相談甚歡」，連統一台灣都說是中國的好意。（圖翻攝自「館長惡名昭彰」YT）

2025/06/12 00:35

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢10日晚間抵達上海，一下機就「開舔」，映入眼簾的一切幾乎都稱讚一輪。而館長一行人當晚選擇一家連鎖串烤店，享用在中國的第一餐，與老闆很快就熟絡起來，沒想到當老闆說希望「早日統一（台灣）」時，館長竟稱中國的人這樣講是「好意」，還說自己不在意他們講這些吃台灣豆腐的話。

館長10日晚間抵達上海，到下榻飯店放好行李後，一行人選擇上海連鎖串烤店「東方一串」作為第一餐，受到老闆熱情招待，還請館長喝中國知名的「茅台酒」，歡迎館長到中國來，館長則舉杯致意，搭著老闆的肩說「也歡迎所有的，不管兩岸的同胞、大陸的朋友要來挺這家店，吃一下，東西好吃！」老闆則說希望能把他的串烤店開到台灣，館長稱「希望你趕快來」。

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後來一行人填飽肚子準備離開，老闆送客時突然當著館長的面說「希望我們祖國大陸早日統一」，館長二話不說，伸出手相當麻吉地與老闆握手，但又有些語無倫次地說「你講這個我等下又被幹，不能講這個，但是我還是讓他講，為什麼？因為……中國這邊的……他們這邊是希望……（反正就是）好意！可以台灣那邊的青鳥就會在那邊『你看吧，館長來這邊就會怎樣怎樣』，你懂我意思嗎？」老闆繼續宣傳，說「你看中國這邊都好，是吧」，館長則繼續說「（面對青鳥批評）不過我不在意啦，因為你們這邊是好意。」

台灣網友看到這段對話後炸鍋，「這說話的口氣、這姿態……怎麼藍白黨的人都這樣啊？在臺灣一個樣子，到中國另一個樣子」、「到底在供三小，中國想侵略統一台灣是好意？」、「好意？殺小啊？林北感受不到被共產統一有什麼好的？」、「台灣一旦被中共侵奪，無論你是什麼台灣人，屁都不是！」、「一天到晚派戰鬥機過來跟我說是好意，頭殼壞去喔」、「丟人現眼的東西！」

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