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    金門大膽戰役75週年 縣議員董森堡提案辦「生明盃」路跑

    金門縣議員董森堡建議舉辦首屆「生明盃」大膽島路跑。（記者吳正庭攝）

    金門縣議員董森堡建議舉辦首屆「生明盃」大膽島路跑。（記者吳正庭攝）

    2025/06/11 23:10

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣議會今天舉行定期會最後一天議程，議員董森堡針對即將登場的大膽戰役75週年，建議參考作戰英雄賴生明在島上奔馳陣地、以身赴險精神，辦理首屆「生明盃」大膽島路跑。

    縣議會第8屆第5次定期會中，3名提出臨時提案的議員，內容都與金門高粱酒有關，除了議員李養生以金酒公司違反「廈門公司現有人員及總預算刪減80%」決議，移送地檢署，因人未到場，提出書面臨時動議，董森堡、吳佩雯都把握機會進場說明。

    董森堡說，今年7月26日是大膽戰役75週年，但相關單位至今並沒有規劃任何相關紀念活動，非常可惜，也凸顯縣府不若以往對戰役史蹟的重視。他說，為感念先人奉獻犧牲，並配合大膽島開放觀光，建議縣府辦理首屆的「生明盃」大膽島路跑活動。

    他相信，生明盃路跑可創造饒富歷史背景與創意發想的旅遊活動，吸引年輕族群造訪金門，也請金門酒廠股份有限公司配合開發相關紀念酒品，增加縣庫收入。

    吳佩雯則說，明年即將迎來金門小三通通航25週年，水頭港旅客服務中心也將在今年底啟用，建議金酒公司規劃紀念版特製酒，除加強推銷小三通遊客；她要求金酒公司灌製紀念酒，不要再只會改標籤貼瓶，應該做出讓人值得收藏、紀念的特製造型。

    她說，7月海灘花蛤季登場，建議縣府落實宣導遊客在海灘挖花蛤的大小篩選制度，訂定挖花蛤的遊戲規則，教育遊客把太小的花蛤放生，留給海灘，讓海洋生態永續。

    另外，針對小三通等遊客大多集中在週末，要求縣府加強橫向聯繫作業，各局處單位共同制定「離峰引流」的觀光策略，例如提供「平日船票+住宿優惠」或鼓勵措施，將資源整合。

    金門縣議員吳佩雯提案，金酒設計小三通通航25週年紀念酒。（記者吳正庭攝）

    金門縣議員吳佩雯提案，金酒設計小三通通航25週年紀念酒。（記者吳正庭攝）

    金門縣政府在海灘立有「花蛤保育公示」，呼籲遊客花蛤若小於2公分，即大約一元硬幣大小，請不要採捕。（金門縣政府提供）

    金門縣政府在海灘立有「花蛤保育公示」，呼籲遊客花蛤若小於2公分，即大約一元硬幣大小，請不要採捕。（金門縣政府提供）

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