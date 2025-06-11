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    民進黨2026選學提名條例初步底定 中執會18日討論

    民進黨2026年直轄市長暨縣市長、直轄市暨縣市議員提名條例等草案初步底定，預計18日送中執會討論、28日全代會通過。（資料照）

    民進黨2026年直轄市長暨縣市長、直轄市暨縣市議員提名條例等草案初步底定，預計18日送中執會討論、28日全代會通過。（資料照）

    2025/06/11 22:50

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨「2026年選舉先期策略小組」今天開會討論2026年直轄市長暨縣市長、直轄市暨縣市議員提名條例等草案，草案內容初步底定，預計下週三（18日）送中執會討論、28日全代會通過。

    與會者指出，草案內容與過往大致相同，由「2026年選舉對策委員會」經徵詢、協調，考量選舉整體情勢，綜合評估各項因素後提出單一適當人選，如經協調仍無法產生單一適當人選，將有兩種處理方式。第一，協調對象對解決競爭的機制有共識者，依其共識方式產生單一適當人選；第二，如協調對象對解決競爭的機制無共識者，由選對會依據選戰策略，綜合評估後向主席提出單一適當人選的建議。如有特殊選情考量的直轄市、縣市長提名，得經中執會決議後，另訂方案執行。

    據轉述，先期策略小組歷經幾次會議，仍有與會代表認為綜合評估應更凸顯「民調」，否則提名缺乏客觀數據，容易引發爭議，加入「經民調等綜合評估」的文字，具有「類初選」概念，但也有人認為，民調本來就是綜合評估選項之一，條例文字應保留更大彈性，這部分將交由中執會討論。

    據了解，目前達成共識的草案內容包括，第一，民進黨執政任期尚未屆滿的縣市，其縣市長提名候選人，由主席提名經中央執行委員會通過後徵召。二、民進黨執政任期二屆屆滿的直轄市、縣市，其直轄市長、縣市長提名候選人，依公職候選人提名條例第九條規定辦理提名初選；提名初選時程由選對會統籌規劃。三、民進黨非執政的直轄市、縣市，其直轄市長、縣市長提名候選人，經徵詢、協調後產生單一適當人選，由主席提名經中執會通過後徵召。

    至於六都議員提名部分，與會者指出，年輕人民調加乘1.1，但如果是具新住民身分的年輕人，最高可加乘到1.2。

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