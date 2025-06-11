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    罷免游顥、馬文君三階投票宣講首登場 加油比讚民眾多

    「南投雙罷」志工晚間首度在南投市家樂福夜市展開三階投票宣講。（罷團提供）

    「南投雙罷」志工晚間首度在南投市家樂福夜市展開三階投票宣講。（罷團提供）

    2025/06/11 22:23

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕全台第一個補件的南投罷免馬文君、游顥公民團體，在二階連署書補件數達目標1430%和250%後，兩罷團合組「南投雙罷」團隊，今晚首度在南投家樂福夜市展開三階投票宣講，志工表示，整晚有很多民眾比讚或高喊「加油」，但也發生有人尾隨在女志工後方謾罵，所幸未將衝突擴大。

    南投罷免馬文君和游顥二階連署書，兩罷團各在本月3日和4日補件，在中選會行政調查並一一重新審查被剔除的連署書後，各救回199件、508件連署書，罷馬需補件1531件，最後送件3846件；罷游需補件185件，後來送件2646件，兩罷團都有信心可進入三階罷免投票階段。

    兩罷團在前幾天支援可能也需要補件的中二罷免顏寬恒收件後，本週進入三階投票宣講的準備作業，兩罷團合組的「南投雙罷」團隊今晚首度在南投市家樂福夜市出擊，第一次進行投票宣講。

    「南投雙罷」的志工拿著「同意罷免」等字的手舉牌，先在夜市門口宣講為何要罷免馬文君和游顥，請南投人一定要投下同意罷免票。接著志工們到夜市舉牌宣傳，沿途跟志工比讚或停下高喊加油的人很多。

    志工透露，今晚加油打氣和比讚的人多，唯有一名中年男子尾隨走在隊伍最後方的女志工謾罵，並跟著女志工一段路，但因女志工未予回應，該男子後來才悻悻然離開。

    「南投雙罷」團隊舉牌宣傳，請南投人要投下同意罷免票。（罷團提供）

    「南投雙罷」團隊舉牌宣傳，請南投人要投下同意罷免票。（罷團提供）

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