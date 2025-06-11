金酒廈門公司違「現有人員及總預算刪減80％」決議 全案移送地檢署

金門縣議員李養生對金酒廈門公司的人事，及運作方式表達質疑立場。（記者吳正庭攝）

2025/06/11 22:33

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣議會今天的臨時動議，指金門酒廠違反議會3讀通過的「廈門公司現有人員及總預算刪減80％」決議，將該案移送金門地檢署偵辦。對此，金門縣政府與金酒公司一致表示，尊重議會。

金門縣議會第8屆第5次定期會最後一天議程，議員李養生在書面臨時動議中，指金酒公司在中國地區總經銷案，2024年11月23日已決標給旺大順（廈門）進出口有限公司，金酒廈門公司功能已被總經銷商取代，金酒廈門公司沒有理由繼續維持原有員工數及各項經費支出。

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李養生質疑，旺大順公司只是1家員工5人的小微企業，金酒廈門公司沒有精簡現有人員及削減預算80％，仍維持37位員工及其預算支出，難道就是為了幫旺大順公司做生意？

議會表示，金酒廈門公司專案報告中已預估銷管費用，第1年只需要5人、200萬元人事成本，及其他固定費用108萬元即可維持營運。但金酒廈門公司明知刪減總預算80％後，不足給付37位員工人事費用，不思撙節支出，竟以「超支併決算」方式濫用預算養這麼多員工，浪費公帑，實在是荒唐至極！

對於議會將對縣營金酒公司採取法律途徑，副縣長李文良說，尊重議會的決議，但還不清楚議會所說「移送地檢署」的具體標的是什麼？等收到公文再研議後續處置。

金酒公司表示，過去在專案報告中曾提過相關的人員及人事成本計算，但當時的「時點」與現在不同，現在公司有人員運作，執行業務，就算已有總經銷商，還是有人事開銷，要金酒裁員，在實際執行上有困難；此外，金酒也依照議會所提刪減80％預算的決議，送去一個修正版本，沒有聽到議會有意見，如果議會覺得有需要，雙方可以討論，隨時修正。

議會內部表示，金酒如果覺得廈門公司刪減80％的預算執行有困難，怎麼沒有針對議會的決議提出覆議案？金酒不尊重議會的行為，似有「背信」之嫌，將再與法律顧問討論適用法條後，將全案移送金門地檢署。

金門縣議會進行第八屆第五次定期會最後一天議程，縣長陳福海（右）全程備詢，議長洪允典（中）敲槌三讀法案。（記者吳正庭攝）

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