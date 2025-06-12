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    館長讚上海機場「廁所有門」 陳揮文翻11年前往事：偷臭柯文哲！

    館長10日抵達上海展開中國行。（圖翻攝自館長惡名昭彰YT）

    館長10日抵達上海展開中國行。（圖翻攝自館長惡名昭彰YT）

    2025/06/12 00:11

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕自詡要到中國當「和平大使」的網紅「館長」陳之漢，10日晚間抵達上海，一下機就「開舔」，大讚機場廁所乾淨又整潔，還刻意說「廁所有門」。不過名嘴陳揮文吐槽館長，當初嘲諷中國廁所沒有門的，其實是現在蹲在土城的前民眾黨主席柯文哲，笑虧館長其實是在「偷臭」柯文哲。

    館長週二晚間抵達上海浦東機場，下機後接受隨行記者採訪，驚嘆「人多到不行」，還讚「我剛去廁所過了，有門啦！有門！廁所有門，而且廁所超漂亮的。我剛剛看他們廁所有一個阿北在裡面，隨時負責清潔，他們這邊清潔好像蠻要求的……」

    館長的發言曝光後，不少網友都在吐槽館長連「廁所有門」都要稱讚，但陳揮文11日在其YT頻道開直播時表示，館長說那句話只是想要揶揄過去笑中國廁所沒門的人，而在館長的腦袋裡，會說這種話的大多是民進黨的人，「館長是在表演，他是故意誇張地說機場的廁所有門，然後把民進黨罵了一頓。」

    陳揮文接著說：「各位館粉不要跑，各位大陸的網友不要跑，我現在馬上打臉館長給你看！而且是那種又大又響的，我一巴掌就給他下去，館長是沒有還手餘地的，因為他講不過我。來個隨堂考，我這個問題是有陷阱的，請問館長揶揄上海機場的廁所有門之後，館長說X的民進黨有病，他罵的是誰？請問館長，請問現在在聊天室幫館長吆喝的那些大陸網友，當年是誰笑大陸上廁所沒有門的？」

    陳揮文公布答案，「這個就是2014年，台北市長選舉前，柯文哲公開講的！他（當時）說『等中國99%的人上廁所有門，我們再來談統一』，你在譙的是柯文哲。我也想問上海的網友，你喊柯文哲加油，柯文哲是怎麼糟蹋你們的？你是不知道嗎？館長你說X的民進黨有病，有病的是柯文哲啊！亂講話習慣了你知道嗎，某個程度而言，柯文哲、黃國昌、館長都是在亂講話，你繞了一圈你罵的是柯文哲，罵的是你最支持的人。」

    名嘴陳揮文吐槽館長。（圖翻攝自陳揮文YT）

    名嘴陳揮文吐槽館長。（圖翻攝自陳揮文YT）

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