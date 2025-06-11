黨外在野大聯盟？ 他一看名單懂了：「指揮官」不再信任國民黨！

「黨外在野大聯盟」11日舉行成立大會。（記者叢昌瑾攝）

2025/06/11 21:39

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前國民黨立委鄭麗文等人發起反對大罷免的「黨外在野大聯盟」，今天（11日）召開成立大會，民進黨立委林俊憲攤開名單一看，直言這個聯盟就是「背後的指揮官」看不下去國民黨的表現，指派欽點「督戰隊」來監軍，試圖挽救他們多年來投入大量資源的佈局。

由前交通部長葉匡時、前行政院發言人孫立群、馬英九基金會執行長蕭旭岑等馬政府時期官員，以及北一女教師區桂芝、網紅「館長」陳之漢、前立委郭正亮、學者馮建三、廖元豪、施正鋒等人擔任發起人的「黨外在野大聯盟」，今天正式成立，國民黨「戰鬥藍」發起人趙少康、藍委陳玉珍、游顥、鄭正鈐、林德福、牛煦庭、賴士葆、馬文君、無黨籍立委高金素梅、白委張啓楷、麥玉珍等人都到場聲援。

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對此，林俊憲在臉書發文，「今天那個什麼『黨外在野大聯盟』開記者會宣布成立，目標是要挽救大罷免，我看了一下名單，大概懂他們取這個名字是什麼意思了。簡單講，有人看不下去國民黨面對大罷免如此窩囊的表現，乾脆自己組建一個國民黨以外的勢力，親自指揮親自部署，試圖挽救他們多年來投入大量資源的佈局。」

他接著說：「所以，這個團體根本不是來幫國民黨，相反，他們是來幫幕後藏鏡人做『損害控管』，所以接下來的行動會很有趣，甚至跟國民黨有利益衝突。更有趣的是，大家之後會發現，國民黨面對這個什麼大聯盟，一聲都不敢吭，甚至還要『聽命行事』，完全被這個團體牽著走。」

最後林俊憲直言，「指揮官已經不再信任國民黨這支部隊，因此指派欽點的『督戰隊』來監軍，如此一來，國民黨就再也沒有退讓降低罷免熱度的可能，只能硬著頭皮往前衝。若不繼續完成指揮官交代的任務，膽敢後退一步，等待他們的，就是從背後射來的子彈。」

網友紛紛表示，「背後的指揮官是誰，大家心照不宣」、「說穿了，這就是藍跟紅的側翼，太侮辱黨外這名詞了」、「失意政客大集合」、「一丘之貉啊！」、「一片紅通通的」、「紅共指導旗來了，看看都是些什麼人？」、「管他主子派來的督戰監軍，堅持罷掉藍委內賊！」

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