陳其邁邀綠營縣市長籲速提追加預算 行政院：妥善研議

行政院會妥善研議地方首長提出的建議，與地方政府一起解決總預算及財劃法面臨的問題。（資料照）

2025/06/11 22:04

〔記者鍾麗華／台北報導〕為平衡區域發展及縮短城鄉差距等財政需求，高雄市長陳其邁今（11）日邀集綠營執政縣市長，向行政院長卓榮泰請命，請行政院儘速提出追加預算。行政院發言人李慧芝說，行政院會妥善研議地方首長提出的建議，與地方政府一起解決總預算及財劃法面臨的問題。

卓揆今天與高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米以及澎湖縣長陳光復會面，針對中央與地方財政議題進行討論，與會地方首長皆希望以追加預算案的方式，解決立院大幅刪除總預算後中央與地方面臨的困境。

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李慧芝轉述，卓揆感謝陳其邁邀集地方首長共同反應地方政府的需求與期待，並說追加預算案需要地方政府與立委都能夠支持，才能進一步通過立院審查。

對於會中討論到新版財劃法各縣市分配不公平的狀況，恐怕拉大城鄉差距，李慧芝說，均衡台灣是賴總統的政見，也是卓揆一直以來制定政策的目標，所推動的六大區域產業生活圈就是要落實均衡台灣的理念，行政院會妥善研議地方首長提出的建議，與地方政府一起解決總預算及財劃法面臨的問題。

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