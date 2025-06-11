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    鄭正鈐百餘件官司又+1！ 造謠抹黑高端挨告 林志潔：趕快罷掉！

    國民黨立委鄭正鈐。（資料照）

    國民黨立委鄭正鈐。（資料照）

    2025/06/11 21:20

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委鄭正鈐去年質疑高端，利用美國國家衛生院名聲牟取政府補助、炒高股價、誤導投資大眾，還批評食藥署審查高端疫苗緊急使用授權（EUA）過程不公開透明，引起高端不滿提告妨害名譽。北檢日前發出傳票，鄭正鈐今天以被告身分接受傳喚釐清案情。對此，竹市雙罷免總部發言人林志潔呼籲，新竹市民趕快出來罷免造謠、官司纏身、又賣台親共的立委！

    林志潔今天在臉書發文，「去年初，身為傅隨組織一員的鄭正鈐立委，開記者會擷取部分高端公司董事會錄音檔，指稱高端不當利用美國國衛院列名學術期刊，獲得我國補助，有官商勾結違法。高端公司立刻發聲明，澄清美國國衛院曾提供疫苗研究所需之技術指導，已經符合研究發表的列名規範，只是擔心內部作業會影響發表時程，所以最後高端公司改用致謝方式，表彰美國國衛院的貢獻。」

    林志潔表示，「鄭委員在完全沒有向高端查證下，片段擷取錄音開記者會，散布不實資訊，亦未說明音檔來源，且可能誤導投資人影響高端股價，有刑法妨害名譽、妨害電腦使用罪、證交法散布流言影響股價罪等違法，因此遭到提告。鄭正鈐委員在百餘件官司纏身後，又多了一件訴訟。要請新竹市民趕快出來，罷免這樣造謠、官司纏身、又賣台親共的立委！」

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