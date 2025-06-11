館長稱「中國沒禁翻牆」 小粉紅崩潰急喊：別把我們賣了！

網紅「館長」陳之漢聲前往中國前，接受媒體聯訪。（資料照）

2025/06/11 21:33

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢聲昨（10日）前往中國計展開6天直播行，但他在出發前脫口稱「中國不禁止翻牆，只是需要多付VPN（虛擬私人網路）的費用」，引發各界吐槽，更有不少人翻出中國法律明文規定「翻牆違法」打臉。不僅如此，原先熱烈歡迎館長的大批小粉紅，被其不實言論嚇得秒轉立場譴責。

據了解，館長昨在桃園機場搭機出境前，接受多家媒體聯訪，除了再次強調自己一到中國，就會全程開直播，來證明「沒人給我錢，沒有官員會把我押走」，並分享中國的真實狀況打臉民進黨，甚至脫口稱，「根據我的了解，中國根本不禁止翻牆。長期以來台灣網路都在說，他們禁止翻牆，他們只是要多付一個叫VPN的費用。」

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此話一出，隨即引發眾人熱議。有網友以此在PTT發文提問，指出看不太懂館長的說法，「用VPN才能上外網不是翻牆嗎？印象中祖國法規有規定不能翻牆，館長這個邏輯是？」，其他網友則好心回應解釋，「官方也是睜一隻眼閉一隻眼」、「一去中國就違法，公安叔叔快去抓啊」、「因為他們默許VPN業者存在阿，花錢翻牆可以」。

不少透過翻牆方式，才看到館長在台受訪影片的中國小粉紅，被嚇得紛紛留言怒斥館長，「你別把我們都賣了」、「瞎說什麼呢？等會真給你動真格了」、「平時只是不搭理，真要管了一抓一個準」、「事實上是禁止的，但是看幹啥，選擇性管理」、「這人在說什麼啊，我們根本看不到外網好不好，封殺了」、「這壞B揣著明白裝糊塗呢，故意把特許說成普遍，他以為在這個話題上跳一跳是幫著鑿墻了」。

另外，根據中國國務院《計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》的第6條規定，「任何單位和個人」不得自行建立或擅自使用其他信道進行國際聯網，違反上述規定的，由公安機關責令停止聯網、給予警告，並可處人民幣1萬5000元（約新台幣6萬元）以下罰款，有違法所得的，沒收違法所得。

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