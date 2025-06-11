送件只比台東晚1天！花蓮罷傅崐萁民團「尚未接到通知」 估6/20公布

罷免傅崐萁民團「微光花蓮」5月2日送交二階連署書到花蓮縣選委會，達成率169％。（記者花孟璟攝）

2025/06/11 20:52

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮罷免傅崐萁是全台大罷免「重中之重」，罷團微光花蓮上月2日送出二階段連署書，比全國第一名送件的罷台東藍委黃建賓晚一天，台東「挫賓」團隊今天自行宣布成為全國第一個正式邁入三階投票的縣市。花蓮罷免傅崐萁領銜人李美玲說，花蓮可能因送件時間比台東晚，才會比台東晚得知結果，目前知道是花蓮二階連署預計本月20日由中選會審定。

花蓮縣選委會今晚說，花蓮二階段罷免連署書名冊查對結果，經縣選委會開會最後確認後，6日已透過電子系統送出，正式函送中選會是9日，比中選會規定最後期限6月10日早一天，由中選會召開委員會審議後公告。

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領銜人李美玲說，花蓮二階段連署書送件份數高達3萬2766份，超過1萬9377份的門檻相當多，通過的機會應該非常大，不過，花蓮二階連署書雖然只比台東挫賓晚一天送，但是台東縣選委會當天在送件日當天，只花了2、3小時就初步抽驗清點完成，花蓮縣光是送件日當天就花了13小時點收，早上9點送件、晚上11點多才拿到縣選委會的連署人名冊收據，因此推測台東縣選委會送出二階段查對結果給中選會時間有提早。

花蓮縣罷團微光花蓮送交二階連署書只比台東晚一天，但花蓮縣選委會點收連署書的時間比台東多了4倍，第一天等到晚上11點才收到收據，罷團推測縣選委會送中選會的時間比台東晚很多。（記者花孟璟攝）

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