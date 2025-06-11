陳其邁邀綠營縣市長請命 籲政院速提追加預算

為平衡區域發展及縮短城鄉差距等財政需求，高雄市長陳其邁今天邀集綠營執政縣市長，向行政院長卓榮泰請命，籲政院速提追加預算。（記者葛祐豪攝）

2025/06/11 20:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為平衡區域發展及縮短城鄉差距等財政需求，高雄市長陳其邁今天（11日）邀集綠營執政縣市長，向行政院長卓榮泰請命，請行政院儘速提出追加預算。

因應立法院修正財劃法，有關近來行政院修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，陳其邁今（11）日邀集台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米及澎湖縣長陳光復，向卓榮泰請命，強調為了平衡區域發展及縮短城鄉差距等財政需求，提出下列二項訴求。

請繼續往下閱讀...

第一、請行政院儘速提出追加預算，在符合預算法79條規定之前提下，支持行政院以追加預算方式解決立法院刪減114年總預算，導致地方一般性補助被迫刪減的困境，希望行政院儘速完成追加預算送立法院審議並呼籲立法院能支持追加預算。

第二、對地方補助應考量整體各縣市總財源成長率的公平性，中央補助地方的財源，包含普通統籌、計畫型補助及一般性補助三項。財劃法修正後，雖地方獲配統籌財源大幅提升，但中央整體財源固定，勢必排擠行政院各部會施政。但同時也造成各縣市分配不公的狀況。

陳其邁等縣市長建議中央，應考量各縣市整體總財源（統籌分配款+一般補助款+專案補助款）總額成長的公平性，公平合理分配中央一般性補助及專案補助，以彌補財劃法修法造成各縣市分配不公的情況，避免區域發展失衡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法