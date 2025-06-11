罷免藍委涂權吉二階連署「不用補件」 三階拚7萬7180張以上同意票

罷免藍委涂權吉團隊首面宣傳看板，現掛在觀音區新生路上。（全力一擊 罷免涂權吉團隊提供）

2025/06/11 20:18

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市立委第二選區「全力一擊 罷免涂權吉」罷免立委涂權吉領銜人Rick5月1日率團隊，將第二階段的4萬1337份連署書送到桃園市選委會，達安全門檻133.9％，也是全國首個送件的罷團，他說，昨天早上致電桃園市選委會，得知第二階段連署罷免「不用補件」，接下來就等中央選舉委員會正式公文通知，進入第三階段罷免投票。

「罷免涂權吉就是罷免傅崐萁！」Rick說，大罷免行動是希望立法院能恢復正常討論法案議題的狀態，三階罷免門檻須7萬7180張以上同意票，團隊志工目前在各地區人潮聚集點手持「同意罷免」標語牌宣傳三階投票，反共護台志工聯盟協助提供桃二第一面宣傳看板，現掛在觀音區新生路上，接下來將在更多地方掛上，搭配街頭宣講、小型座談及地方民代活動宣傳，擴大行動觸及，他也呼籲，若民眾看不下國會過去1年亂象，歡迎加入志工行列，儘可能催票，一同下架涂權吉。

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Rick說，團隊觀察到，涂權吉近日頻繁在地方上開說明會，志工、民眾反映涂陣營在電線杆、社區電梯、大街小巷違規貼很多傳單，也有熱心民眾提供炒米粉給涂權吉辦活動用，「全力一擊」團隊也遭涂陣營隊質疑罷免經費不知道哪裡來？這樣子看來，涂陣營經費才是「多得非常誇張」，小物從傳單、水、面紙、小餅乾、扇子都有，團隊沒這麼多資源，須靠志工站路口宣傳三階罷免投票。

罷免立委涂權吉領銜人Rick詢問桃園市選委會，得知二階連署罷免涂案「不用補件」。（資料照，記者黃政嘉攝）

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