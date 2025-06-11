台中好孕專車不回溯盧秀燕甩鍋政院「剁錢」 綠營批：又是中央的錯？

台中市長盧秀燕說，新增統籌分配「還在空中飛」，一般性補助款又被「剁掉」32億，台中好孕專車已無餘力破例追溯。（記者廖耀東攝）

2025/06/11 20:15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中好孕專車7月上路，不少議員促新政策應回溯7月前生產的孕婦同受惠，台中市長盧秀燕卻說，新增統籌分配「還在空中飛」，一般性補助款又被「剁掉」32億，已無餘力破例追溯。民進黨議員陳淑華、謝家宜痛斥，政策去年就已評估，趕不及元旦上路延到7月，迴避延宕責任，還卸責中央，況且新財劃法統籌分配款明年才會編列，她的「又是中央的錯」卸責說辭根本又是混淆視聽。

台中市好孕專車預計7月上路，補助孕婦自孕期起至預產期後6個月，30趟次、每趟上限200元，共最高6000元乘車補助，多名議員均指出，因補助涵蓋到產後6個月，若有孕婦在7月前生產卻「看得到、吃不到」，促政策應回溯銜接。

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盧秀燕今天答詢指出，本來因立委幫爭取統籌分配款調高後，台中可望增加262億，她可用破例讓好孕專車追溯到今年1月起適用等項目，結果因行政院長卓榮泰申請釋憲，「現在262億還在空中飛」，連一般性補助也被「剁掉」32億，她還在為32億發愁，真的是沒有餘力調撥破例追溯。

民進黨議員陳淑華及謝家宜痛斥，又是有功自攬、有責推中央。

謝家宜指出，市府去年就著手規劃好孕專車，來不及元旦上路，延到7月才要實施，但早在4月時就有不少議員幫孕婦爭取應回溯照顧7月前生產的產婦，當時盧市府就不鬆口，如今迴避政策延宕責任，竟想藉中央調整一般性補助又卸責中央，根本混淆視聽，況且桃園好孕專車政策可回溯已生產婦女，盧秀燕應好好思考政策如何發揮真正美意，不要只會卸責。

陳淑華也痛斥，新版財政收支劃分法下的統籌分配款要到明年才能編列，明年才有增加的經費，盧秀燕竟也能拿來當作不肯讓好孕專車回溯的藉口，想盡辦法政治操作，製造對立。

陳淑華指出，中央總預算在新的財劃法修正前已通過，盧市府「回溯」質疑中央統刪一般性補助違反新財劃法，但遇好孕專車政策又說「法令不回溯」，法令能不能溯及既往全都是盧秀燕說了算，根本就是「雙標燕」，亂扣中央帽子，更打臉自己。

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