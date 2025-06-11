朱立倫推「愛國者行動」火速訪張善政 定調桃園反惡罷3大方向

國民黨主席朱立倫11日下午到桃園拜訪市長張善政，現場有國民黨桃園市黨部主委黃敏恭及國民黨副秘書長兼黨主席辦公室主任江俊霆等人。（擷取自朱立倫臉書）

2025/06/11 19:28

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕面對大罷免，國民黨主席朱立倫今（11）日下午呼籲全黨展開「愛國者行動」，隨即就到桃園拜訪市長張善政，朱立倫在市長官邸談約1小時，現場有國民黨桃園市黨部主委黃敏恭、國民黨副祕書長兼黨主席辦公室主任江俊霆、國民黨智庫副執行長兼桃園市議員凌濤，但並未邀請被提出罷免案的國民黨6席立委與會，據悉，桃園將主打「團結」、「政績」牌，比照大選模式進行反罷免。

朱立倫今天主持中常會時指出，面對大罷免，全黨都要進入戰鬥狀態，並以愛國者飛彈保護台灣與民主為喻，呼籲全黨展開「愛國者行動」，接續他會拜訪藍營六都及各縣市首長，研討反罷免戰略與戰術。

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朱立倫隨即到桃園拜訪張善政，雙方在市長官邸見面，朱立倫車進車出進出官邸，談約1小時即離開，並未接受採訪。

據悉，桃園市因藍營6席立委都被提出罷免案，且都已完成第2階段送件，是這次藍營反罷免「重中之重」城市，朱立倫與張善政會面後，初步定調桃園6區將採團結作戰反惡罷，突顯市長張善政及立委穩健施政的政績牌，除了6席立委在各區舉辦反罷免宣講，將比照大選模式舉辦至少1場大型造勢活動，催出支持者投下不同意票。

國民黨主席朱立倫11日下午拜訪桃園市長張善政（白襯衫者）。（記者鄭淑婷翻攝）

國民黨主席朱立倫11日拜訪市長張善政，雙方在市長官邸談話近1小時，朱立倫車進車出官邸，並未接受採訪。（記者鄭淑婷翻攝）

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