「桃竹苗大矽谷計畫」國發會函復惹議 鍾東錦：就差中央一句話

苗縣府於竹南、頭份及後龍地區規劃「竹南科東產業園區」、「擴大竹南科學園區」、「頭份交流道附近產業園區」及「後龍產業園區」等4處園區，爭取納入桃竹苗大矽谷計畫用地。（圖由縣府提供）

2025/06/11 19:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕賴清德總統提出「桃竹苗大矽谷計畫」政見，苗栗縣政府積極配合爭取，卻收到國發會於6月4日函復，請縣府逕洽各中央權責機關辦理。對此，縣長鍾東錦今（11日）表示，縣府人力、財源均已到位，就差中央一句話，呼籲相關單位應正視科技產業所面臨的在地瓶頸與國際危機，才能持續讓台灣走在前端。

縣府表示，為因應產業缺地問題，並呼應賴總統的「桃竹苗大矽谷計畫」政策，自去年9月行政院核定「桃竹苗大矽谷推動方案」後，縣府立即啟動於竹南、頭份及後龍地區規劃「竹南科東產業園區」、「擴大竹南科學園區」、「頭份交流道附近產業園區」及「後龍產業園區」等4處園區，面積合計約960公頃，除「竹南科東產業園區」納入現行都市計畫通盤檢討辦理外，其餘3處園區已分別報請中央相關部會核定為「國家重大建設計畫」，但範圍還沒劃定。

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縣府表示，縣府並同步透過國發會「區域治理協調平台」機制提報，盼國發會能居中協調各中央部會，以利推動新訂、擴大都市計畫程序。然而，國發會於今年6月4日函復，請縣府逕洽各中央權責機關辦理，形同縣府近一年來的努力功虧一簣外，各園區的開發進程打回原點。

對此，鍾東錦表示，縣府在財政緊迫的狀況下，努力在預算額度內籌編了各園區規劃、開發的經費，各局處也已妥善分工並排定推動期程，縣府人力、財源均已到位，就差中央一句話，呼籲相關單位應正視科技產業所面臨的在地瓶頸與國際危機，做好萬全的準備，才能持續讓台灣走在前端。

縣府工商發展處表示，全縣產業用地使用率已達9成，其中有2處科學園區分別位於竹南鎮及銅鑼鄉，目前科學園區內產業用地使用率已幾乎飽和，連帶周邊竹南頭份地區產業用地也供不應求，縣內其他8處編定的產業園區也是接近滿編狀態，縣府不斷接獲企業提出建廠投資的購地需求，高科技產業之上下游廠商也表達，希望在科學園區周圍擴編產業用地。

工商發展處指出，且苗栗縣水電資源豐沛，縣內有鯉魚潭水庫、明德水庫及永和山水庫，通霄發電廠發電量達375萬千瓦，竹南至苑裡外海亦有多處離岸風電電廠，縣府目前亦積極發展氫能電廠，再者，苗栗北銜新竹科學園區，南臨中部科學園區，縣內亦有竹南科學園區及銅鑼科學園區，交通區位便捷，足具投資設廠潛力，未來縣府團隊持續積極向中央有關部會爭取協助，盼中央政府全力推動「桃竹苗大矽谷計畫」，讓國家重大建設能順利推動，加速土地取得及開發，解決產業五缺的「缺地」問題，協助科技產業深根台灣、強化國家科技戰略地位。

桃竹苗大矽谷產業用地問題，苗栗縣長鍾東錦籲請中央正視。（資料照）

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