悼南方朔辭世 郝明義：他是最早看出馬英九有問題的人！

知名政治評論家南方朔逝世。（資料照）

2025/06/11 20:11

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名政治評論家、作家南方朔（本名王杏慶）9日辭世，享壽78歲。前國策顧問、大塊文化董事長郝明義今天（11日）發文悼念，提到南方朔是最早看出前總統馬英九有問題的媒體人之一，當年南方朔批評馬英九是「恐懼販子」，只想撿便宜搞些小權謀，缺乏一個政治領導人最重要的核心價值。

郝明義今天在臉書發文，「南方朔過世了。他崛起於余紀忠先生時代的中國時報，在社群媒體還沒出來，尤其報紙媒體的時代，台灣筆鋒最健的政論家，代表性的名筆之一。從戒嚴時代到解嚴之後，他也曾經是台灣尋找知識、研讀理論，又能從文學到政治，從媒體到學術，跨界遨遊的代表性人物。」

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他接著說：「2008年馬英九當選總統之後不久，南方朔是最早看出他的問題，撰文批評他小圈圈治國的人之一。到2009年寫了一篇崇禎自戀型領袖誤國亡國的文章，廣受討論。後來2012年他再寫了一篇文章，首次公開揭露自己長期的政治傾向為『偏藍的改革派』，但『這次大選我為何挺蔡不挺馬』。」

「昨天南方朔去世的消息，正好和馬英九辦公室又在考慮要去北京馬習三會的新聞同時出現，重新看一下十三年前他那篇文章的重點，可以體會他的犀利。南方朔說馬英九成了『恐懼販子』，『馬政府有個伎倆，那就是用中共來嚇台灣人，用台獨來嚇北京，他就可以撿到便宜』、『就以九二共識而言，任何人都知道北京說的九二共識和馬團隊說的九二共識完全不一樣，因此馬用九二共識來嚇唬台灣人民，乃是一種非常不道德也不應該的態度』。」

「南方朔直指核心說馬英九「只是懂得在既有結構中鑽縫隙搞點小權謀的普通靈巧型政治人物。他缺乏一個政治領導人最重要的核心價值……當然對事務就不可能有自主的判斷標準。」

郝明義透露，自己在2013年曾受益於南方朔一句話，「那年6月下旬，我在馬英九政府擔任國策顧問，任內開始參與反服貿行動的時候，原來是決定不辭國策顧問的。我告訴自己的理由是：我本來就是要當中華民國的國策顧問，不是馬英九總統個人的國策顧問，也在接任之前就說明過我這個立場。」

「一些夥伴也支持我這麼做，他們的看法是：國民黨政府一直想把反黑箱服貿給標籤化，塑造成是政黨亂鬥、民進黨逢中必反的形象。如果我留著這個頭銜，有助於化解這種標籤化。過了大約一個月的時候，我心裡覺得有些不安，但也說不清理由。有一天我打電話給南方朔。南方朔聽了我的猶豫後，跟我說：不妥。」

「他說，無論如何，我的聘書是馬英九給的，這個國策顧問職銜是他給的。我不同意他的施政，要公開唱反調，就該辭掉之後再大鳴大放。否則，在道德上有瑕疵。我是在他的提醒下，決定在7月底去立法院公聽會時，公開發表了一篇致馬英九總統的辭職信。」

最後郝明義表示，「社群媒體當道，短影音視頻當道，許多政治人物沒有核心價值之嚴重更恬不知恥的今天，南方朔離開，希望大家能一起回望他所相信筆、相信手寫、相信論述、相信常識的時代的價值。」

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