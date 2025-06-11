館長驚呼中國家電有補助「好神奇」！ 網翻白眼：可以先測智商嗎？

館長驚呼在中國買家電有補助「很神奇」。（圖翻攝自Mr.柯學先生）

2025/06/11 20:41

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢昨（10日）前往中國展開6天直播行，一下機就開始瘋狂稱讚中國人事物，讓不少人直呼看不下去。今天（11日）館長在直播中又「開舔」，驚呼中國人買家電竟然有補貼、舊換新，「這很神奇ㄟ！」，讓大批台灣網友看了傻眼。

館長昨晚抵達上海後，一下機就盛讚中國，從上海浦東機場廁所稱讚到中國人友善、交通有序，還在短短一天之內接連蹦出「中國不禁止翻牆」、「台灣珍奶800元」、「到上海有時差」等「驚句」，引發網路熱議。

請繼續往下閱讀...

今天館長繼續直播行程，跟導遊聊天時，館長提到自己在飯店看電視，「我今天早上打開央視，我看到你們電視說什麼買電器補貼啊！然後買家電補貼啊！這很誇張ㄟ！」，導遊則回「是的……對對對，品牌、平台都會補貼」，館長接著說「就是你只要願意拿舊換新，就補（貼）了，這很神奇ㄟ！」

這段對話隨即被截錄分享到網上，粉專「Mr.柯學先生」狠酸：「救命……阿館你老實告訴我，你真的不是反串的？家電補貼台灣就有了好嗎？中國要找大外宣不是不可以，但是可以先測驗智商嗎……？拜託啦！」

網友也紛紛嘲諷，「去中國，人就會變白痴嗎？」、「是去丟台灣人的臉吧」、「阿館！舊家電汰換節能補貼，台灣經濟部已經補貼很多年了！你是住台灣嗎？」、「真土包子貽笑兩岸，丟臉丟到中國去。台灣這政策實施多久了」、「真的很瞎，演的很爛」、「我10年前買3台冷氣就領了節能補助耶，是在神奇三小」、「他是去搞笑的嗎？」、「尷尬癌發作了」。

館長去中國。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法