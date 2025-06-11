新北綠議員質詢侯友宜狂問館長赴中 藍批浪費議會資源、打壓多元觀點

新北市國民黨團議員認為，民進黨再次浪費寶貴議會資源，依照同樣標準，和館長熟識且曾經互動熱絡的總統賴清德、前總統蔡英文等人是否更應該率先評斷館長個人旅遊心得？（資料照）

2025/06/11 18:22

〔記者羅國嘉／新北報導〕網紅「館長」陳之漢自詡要到中國當「和平大使」，新北市民進黨團議員今（11）日在議會輪番以館長赴中直播相關說詞質詢市長侯友宜。國民黨團議員認為，民進黨再次浪費寶貴的議會資源，如果依照同樣的標準，那和館長熟識且曾經互動熱絡的總統賴清德、前總統蔡英文等人，是否更應該率先對於館長的個人旅遊心得進行評斷？而且民進黨再次打壓多元觀點，難道任何人都必須為民進黨不認同的觀點而道歉？

新北國民黨團書記長王威元指出，館長對於中國城市建設發表其個人的觀感，民進黨實在沒有必要在議會總質詢期間要求市長提出評斷，畢竟對於不同地方的城市布局建設，每個人的主觀感受都不同、評價也不同、看重的面向也不同，民進黨號稱民主進步，但是卻容不下一位民間網紅說出自己的主觀感受、硬是要浪費市長及全體局處首長都出席備詢的寶貴時間，去探討某位民間網紅的言行，這實在有負市民的付託。

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副書記長黃心華說，台灣的建設和社會人文底蘊，是不斷成長、不斷吸取世界上其他地方的經驗，進而持續優化進步，並再將更優化的成果輸出給其他地方，達成良性循環。但民進黨狹隘的意識形態，容不下多元的觀點、也打壓人民對境外公共事務的表態，更凸顯民進黨讓台灣的自由開放走回頭路，蔡英文當年那句「沒有人必須為他的認同而道歉」，在民進黨連續中央執政之後，已更加淪落為「任何人都需要為民進黨不認同的觀點而道歉」。

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