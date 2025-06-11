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    喊台中好孕專車7月上路無法回溯 盧秀燕：中央卡統籌分配款又刪32億

    台中市長盧秀燕答詢。（記者廖耀東攝）

    台中市長盧秀燕答詢。（記者廖耀東攝）

    2025/06/11 18:25

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中好孕專車7月上路，補助孕婦自孕期起到產後6個月有6千元可用，不少議員促新政策應回溯7月前生產的孕婦同受惠，台中市長盧秀燕說，法令基於安定性多不回溯，她原本希望統籌分配款增加262億後可利用補助，但行政院申請釋憲該筆錢「還在空中飛」，中央另又刪一般性補助32億，已無餘力破例追溯。

    台中市好孕專車預計7月上路，補助孕婦自孕期起至預產期後6個月，30趟次、每趟上限200元，共最高6000元乘車補助，預估將有1萬1200名孕婦受惠，總經費約7千萬元，多名議員均指出，因補助涵蓋到產後6個月，若有孕婦在7月前生產卻「看得到、吃不到」，促政策應回溯銜接。

    國民黨議員楊啟邦今天在總質詢時再指出，有新手媽媽才剛生產滿月，新政策下個月上路，但產婦卻申請不到，實在不合理，再度建議應回溯。

    社會局長廖靜芝回應，好孕專車補助本為補助孕婦產檢，但放寬讓孕婦產後半年也能申請，牽涉到經費及政策實施一定會有適用期，因此就是自7月1日起上路。

    盧秀燕則指出，法律本來就不會追溯，基於法律安定性，均自辦法實施起計；她又說，本來她有在想因立委幫22縣市爭取到調高統籌分配款，也獲總統賴清德公告，台中可望增加262億，她可用在很多社會福利如生育津貼、學生喝牛奶及包括破例讓好孕專車追溯到今年1月起適用及未來捷運等重大工程支付，但因行政院長卓榮泰跑去申請釋憲，「現在262億還在空中飛」，連一般性補助也被砍32億，她還在為32億發愁，真的是沒有餘力調撥破例追溯。

    盧秀燕說，無論如何咬緊牙關會讓好孕專車政策7月1日上路，不會像中央核定了又變卦。

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