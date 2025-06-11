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    台南有綠電才有國際大廠投資 黃偉哲：光電有弊端絕對徹查

    台南市長黃偉哲說，台南有綠電才吸引國際大廠投資，施作光電案場過程中若產生弊端，絕對徹查。（記者蔡文居攝）

    台南市長黃偉哲說，台南有綠電才吸引國際大廠投資，施作光電案場過程中若產生弊端，絕對徹查。（記者蔡文居攝）

    2025/06/11 17:32

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員吳禹寰今天總質詢，質疑光電案場可能影響農地及環境生態，台南市長黃偉哲說，推動綠能應兼顧能源需求及環境永續，優良農地不容變更為光電案場，此外，候鳥及珍貴野生動物的棲息地，也不容受影響，如有弊端，絕對要徹查。

    黃偉哲強調，發展光電是國家重要能源政策，高科技產業對綠電的需求是不可否認的現實，AI產業要綠電，亞馬遜也要綠電，也因為台南有綠電才吸引超微、美光、台積電等國際大廠投資，不該否定整體政策。但施作光電案場過程中若產生弊端，絕對要徹查。不管是破壞環境、為獲取利益刻意阻擋、底下偷埋建築廢棄物等，市府絕不容許，將會嚴格加以查察。

    吳禹寰質詢指出，台南合併升格至今已14年，但眼前這座城市，卻遍布破碎與傷痕。沿海一望無際的光電板、逐漸消失的濕地與黑面琵鷺棲息地、層出不窮的垃圾山，以及高居全國第一的廢棄建物分布，政府若要推綠能發展，不應犧牲生態保育與觀光價值。

    台南市環保局說，自113年8月起配合台南地檢署針對非法回填情資展開全面查察，已於七股、善化、安南、新化、關廟等區完成25處土地開挖調查，其中3處為漁電共生光電案場，其餘22處為農地。查察行動共出動逾200人次及20輛次機具，初步投入經費逾50萬元。而各案場經開挖，普遍發現大量建築廢棄物，已嚴重破壞農漁地原貌。相關行為人及土地管理人涉違《廢棄物清理法》規定，目前已全數納入偵查，依法究辦中。

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