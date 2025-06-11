館長慘了！中國直播喊這4字 被舉報「台獨分子」

粉專PO出已經成功提交舉報單的圖片。（擷取自粉專「噁名昭彰」）

2025/06/11 18:11

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日自詡「和平大使」前往中國。他今日在中國直播時，被一名路人詢問：「請問你是哪國人？」館長愣了一下轉移話題，沒直接回答。事後，館長在車上被直播平台上的觀眾追問，才不滿表示：「中華民國啊，怎麼了嗎？」對此，有粉專就直接舉報館長是台獨分子。

館長過去曾說過不少批評中國的言論，甚至在2020年6月3日，曬出一張天安門事件中坦克車隊伍的畫面，發文表示「64天安門祝天佑中國人早日讓中國成為自由民主之國度」。不過近來他態度大轉變，到中國開直播，也對所見所聞人事物，頻頻說出稱讚之詞。

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館長今日在中國直播時，突然被一名中國「路人」詢問：「陳先生你好，請問你是哪國人？」館長愣了大概3秒後，接著才嘆一口氣，轉頭和一旁的記者說：「所以說不只台灣，在我們大陸也是有這種要逼你表態的。」事後他在車上，被觀眾追問為何不回答路人？他才生氣大喊：「為什麼要一直問我是哪一國人？中華民國阿，怎麼了嗎？」「要不要我拿護照給你看？」並爆出多句粗口表達不滿。

對此，粉專「噁名昭彰」今日PO文表示，「台獨分子必須殲滅，請大家為了祖國的統一未來，必須殲滅這種吃碗內看碗外的假友善分子。」並曬出一張舉報表格，只見舉報的人是陳之漢，舉報原因是「分裂國家」，說明則是寫：「於直播中直呼中華民國，意圖分裂我國領土完整。」粉專也PO出已經成功提交舉報單的圖片。

中國國台辦今年三月上線「台獨打手、幫兇迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」。國台辦發言人陳斌華表示，設立專欄是為了追責部分台獨分子、側翼網紅充當打手，破壞兩岸和平發展，將依法追責證據確鑿的人士。

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