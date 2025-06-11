國台辦嗆沈伯洋「不許賺中國錢又支持台獨」 陸委會：在中經商充滿風險

中國國台辦發言人朱鳳連今天再度批判沈伯洋，稱絕不允許有人一邊在中國賺錢，一邊支持「台獨分裂」活動。（翻攝直播）

2025/06/11 16:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨立委沈伯洋及父親沈土城所開公司，因與中國企業存在貿易，連日遭中國共產黨、中共官媒、國民黨批判「賺紅錢」。中國國台辦今天嗆聲，絕不允許有人一邊在中國賺錢，一邊支持「台獨分裂」活動。陸委會強調，在中國經商充滿高度風險與不確定性，隨時會受到中共的威脅，本案再度證明了這一點。

今天國台辦例行記者會上，眾多中共官媒聚焦沈伯洋再遭中國宣布制裁一事。國台辦發言人朱鳳蓮說，「台獨頑固份子」沈伯洋之父沈土城擔任負責人的兆億有限公司，與中國某些企業存在貿易往來與業務合作，從中謀取經濟利益。

請繼續往下閱讀...

朱鳳蓮稱，中方決定對兆億有限公司依法實施懲戒，禁止其與中國組織、企業、個人進行任何交易、合作，並將對其採取其他必要措施，展現了中國絕不允許「台獨頑固份子」關聯企業在大陸謀利的嚴正立場。

有中媒問及，除沈伯洋外，民進黨政治人物鄭麗君、柯建銘、張宏陸、黃捷、顧立雄、何志偉等都藉家族賺「大陸錢」。她更說，「沈伯洋之流」煽動反中、鼓吹台獨，「純粹是為了謀取個人私利」。中方絕不允許有人一邊在中國賺錢，一邊支持「台獨分裂」活動。

關於對沈伯洋下一步的懲戒措施，朱鳳蓮未具體回應，僅重申一貫立場，並宣稱「如果台獨分子誤判形勢、一意孤行，只會付出更慘痛的代價」。

對此，陸委會表示，政府一再提醒，在中國經商充滿高度風險與不確定性，隨時會受到中共的威脅，台灣和世界各國的企業都一樣，本案再度證明了這一點。政府要再度提醒國人，赴中經商或工作一定要小心謹慎。

另外，在中國統戰部轄下華僑大學任教的台籍教師張立齊因申領中國定居證，遭到陸委會註銷台灣身分。朱鳳蓮則說，定居證已行之有年，是發放給被批准來中國定居落戶的台灣居民短期持有的一種臨時性、過渡性身分證件。

朱鳳蓮稱，持有定居證不等於取得中國戶籍。持證人如未在規定時間內到中國公安機關辦理落戶手續，則不具有中國戶籍，其定居證也將過期失效。陸委會有關說詞「倒行逆施」，損害台灣民眾正當權益，破壞兩岸人民往來和交流。

陸委會此前表示，國人申領持用中共護照、身分證、定居證等證件或在中國設籍，已經構成違反兩岸條例單一身分規定，依法必須註銷台灣人民身分。至於中共所製發的證件效期長短，或經政府查獲時是否逾證件有效期限，均不影響當事人行為已經違反我國法律之事實。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法